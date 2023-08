In het tweede kwartaal van 2023 was de omzet van de industrie 7,5 procent lager dan in het tweede kwartaal vorig jaar. In de voorgaande twee jaar was de omzet in de industrie elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. Industriële producenten verwachten dat de omzet in het derde kwartaal van 2023 ongeveer gelijk zal blijven. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De binnenlandse en de buitenlandse omzet van industriële producenten waren in het tweede kwartaal respectievelijk 3,2 en 10,1 procent lager dan een jaar eerder. De binnenlandse en buitenlandse afzetprijzen waren 3,4 en 5,9 procent lager. De ontwikkelingen van de binnenlandse afzetprijzen en de binnenlandse omzet van industriële producenten liggen dit kwartaal dicht bij elkaar.

Het aantal uitgesproken faillissementen is in een jaar tijd aanzienlijk toegenomen. In het tweede kwartaal van 2023 werden in de industrie 62 faillissementen uitgesproken; in hetzelfde kwartaal van 2022 waren dit er 39. In het vorige kwartaal waren er 80 faillissementen. Sinds het eerste kwartaal van 2022 schommelt het aantal op kwartaalbasis tussen de 27 en de 80.

Omzetafname in de meeste hoofdbranches

De omzetten in de elektrotechnische en machine-industrie (+13,7 procent) en de transportmiddelenindustrie (+11,0 procent) stegen harder dan de andere branches in de industrie. In de meeste branches daalde de omzet ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. De omzetten van raffinaderijen en chemie (-28,5 procent) en de papier- en grafische industrie (-11,9 procent) daalden het meest. De afzetprijzen daalden ook in de raffinaderijen en chemie (-19,7 procent) en in de papier- en grafische industrie (-1,6 procent).

Op brancheniveau steeg de omzet in de reparatie, onderhoud en service het hardst (+21,6 procent), gevolgd door de overige machine- en apparatenindustrie (+18,7 procent) en door de auto- en aanhangwagenindustrie (+18,5 procent). De afzetprijzen in deze deelbranches zijn gestegen: in de auto- en aanhangwagenindustrie met 7,4 procent en in de overige machine- en apparatenindustrie met 6,6 procent. De afzetprijzen stegen het hardst in de hout- en bouwmaterialenindustrie, namelijk met 10,8 procent.

Omzetverwachting voor derde kwartaal vlak

Per saldo een half procent van de ondernemers verwacht dat hun omzet zal toenemen in het derde kwartaal van 2023. Hiermee zijn ondernemers minder positief gestemd over hun omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen dit saldo 7 procent was.

Per saldo 8 procent van de ondernemers verwacht meer personeel aan te nemen in het derde kwartaal. Dit saldo is lager dan in dezelfde periode een jaar eerder (19 procent).