Investeerders Carlyle en CVC DIF nemen BauWatch uit Apeldoorn over van de Duitse investeringsmaatschappij Haniel. BauWatch combineert mobiele camerabewaking, AI en 24/7 alarmopvolging voor onder meer bouwplaatsen, energie-installaties en kritieke infrastructuur. De nieuwe eigenaren willen verder investeren in technologie en de internationale groei van het bedrijf versnellen.

Haniel houdt na de transactie een minderheidsbelang van 10 procent in BauWatch. De overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 afgerond.

Van Apeldoorn naar twaalf Europese markten

BauWatch is gevestigd in Apeldoorn en levert technologie voor het op afstand beveiligen van bouwprojecten en infrastructuur. Het bedrijf is onder meer actief bij energiecentrales en onderstations, duurzame energieprojecten en andere kritieke assets.

Daarvoor combineert BauWatch mobiele videosurveillance met AI-ondersteunde monitoring en 24/7 alarmopvolging. Met name de toenemende aandacht voor de beveiliging en weerbaarheid van Europese infrastructuur zorgt volgens de betrokken partijen voor een groeiende vraag naar dergelijke technologie.

BauWatch is inmiddels actief in twaalf Europese landen en heeft meer dan 15.000 bewakingssystemen operationeel. Het bedrijf heeft in totaal ruim 50.000 projecten uitgevoerd.

Omzet in vier jaar ruim verdubbeld

Haniel nam BauWatch in 2021 over en investeerde vervolgens in technologie, schaalbare processen en uitbreiding naar nieuwe Europese markten. In die periode steeg de omzet van 59 miljoen euro naar 153 miljoen euro in 2025. Volgens Haniel verbeterde tegelijkertijd de winstgevendheid.

Carlyle en CVC DIF willen die groei voortzetten. De investeerders kondigen verdere investeringen aan in innovatie en uitbreiding van het productportfolio, naast verdere internationale expansie.

‘We hebben samen een sterk bedrijf en een goed platform voor de volgende groeifase gebouwd’, zegt BauWatch-ceo Al Ghelani. Met Carlyle en CVC DIF wil hij de technologische mogelijkheden van BauWatch verder versterken en het bedrijf internationaal verder laten groeien.

Technologie en weerbaarheid

Voor de nieuwe aandeelhouders speelt naast het groeipotentieel vooral de combinatie van technologie en de toenemende behoefte aan fysieke beveiliging een rol. Carlyle wijst daarbij op de groeiende vraag naar beveiliging van bouwlocaties, infrastructuur en duurzame energieprojecten en op de bredere Europese aandacht voor fysieke weerbaarheid.

CVC DIF ziet BauWatch daarnaast als een schaalbaar technologie- en infrastructuurplatform met een groot aandeel terugkerende inkomsten.

De investering van Carlyle komt vanuit het Carlyle Europe Partners-platform. CVC DIF investeert via zijn Value-Add IV-fonds, dat zich onder meer richt op middelgrote infrastructuurbedrijven met mogelijkheden voor verdere groei en buy-and-build.

Investeerders zien groeikansen

De nieuwe aandeelhouders zien vooral kansen in de combinatie van technologie, schaalbaarheid en de groeiende behoefte aan beveiliging van kritieke infrastructuur.

Simon Pex, managing director bij Carlyle, wijst op de toenemende vraag naar beveiliging in de bouw, infrastructuur en duurzame energiesector. Volgens hem heeft BauWatch een leidende technologiepositie opgebouwd. Carlyle wil samen met CVC DIF investeren in verdere innovatie en internationale uitbreiding.

Ook Stefan Moosmann, Head of DACH bij CVC DIF, benadrukt de schaalbaarheid van het bedrijf. Hij noemt de combinatie van een essentiële dienstverlening, een schaalbaar platform en veel terugkerende inkomsten aantrekkelijk. CVC DIF ziet bovendien verdere groeimogelijkheden door de structureel toenemende vraag naar mobiele en technologiegedreven beveiliging.

Ook vertrekkend meerderheidsaandeelhouder Haniel kijkt positief terug op de ontwikkeling van BauWatch. CEO Joachim Drees noemt het bedrijf een van de succesvolste investeringen van Haniel van de afgelopen jaren. Volgens hem beschikken CVC DIF en Carlyle over de financiële middelen, het internationale netwerk en de expertise om de wereldwijde expansie van BauWatch verder te versnellen. Haniel blijft met een belang van 10 procent bij het bedrijf betrokken.

Met de nieuwe aandeelhouders krijgt BauWatch daarmee financiële slagkracht om vanuit zijn Nederlandse basis verder te investeren in AI, digitalisering en internationale schaalvergroting in de beveiliging van industriële en kritieke infrastructuur.