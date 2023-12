Carl Zeiss Meditec AG heeft vandaag bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft gesloten voor de overname van 100% van de aandelen in Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. (D.O.R.C.) van de investeringsmaatschappij Eurazeo SE, Parijs, Frankrijk. De overname zal het brede oogheelkundige portfolio en het assortiment digitaal verbonden workflowoplossingen van ZEISS Medical Technology voor het aanpakken van een breed scala aan oogaandoeningen verbeteren en aanvullen, waaronder netvliesaandoeningen, staar, glaucoom en refractieafwijkingen.

D.O.R.C., een toonaangevende speler op de markt voor retinale chirurgische hulpmiddelen, zal een belangrijke bijdrage leveren aan de langetermijnstrategie en het succes van ZEISS Medical Technology in de toekomst. Met de overname breidt ZEISS zijn positie in het segment van de vitreo-retinale (VR) chirurgie uit en versterkt het zijn positie als de snelst groeiende fabrikant van oogheelkundige medische hulpmiddelen ter wereld. De producten van D.O.R.C. worden door oogheelkundig chirurgen over de hele wereld gebruikt om een breed scala aan zichtbedreigende aandoeningen te behandelen. Hun innovatieve portfolio van apparaten, disposables en vloeistoffen voor oogheelkundige operaties is een sterke aanvulling op het portfolio van ZEISS Medical Technology.

D.O.R.C. brengt ook een van de meest geavanceerde dual-function systemen op de markt – het EVA NEXUSTM-platform. EVA NEXUSTM is de kern van een sterk portfolio, bestaande uit een systeem met dubbele functionaliteit en een volledig assortiment accessoires, instrumenten en vloeistoffen die een best-in-class oplossing bieden voor VR-, cataract- en gecombineerde procedures, zodat chirurgen kunnen vertrouwen op één enkel platform om tegemoet te komen aan een verscheidenheid aan soorten procedures.

“Met de overname van het Dutch Ophthalmic Research Center brengen we twee zeer innovatieve oogheelkundige krachtpatsers samen om de positie van ZEISS in het segment van vitreo-retinale chirurgie te versnellen en ons leiderschap op de markt voor oogheelkundige medische hulpmiddelen uit te breiden”, zegt Dr. Markus Weber, President en CEO van Carl Zeiss Meditec AG.

“Het voldoen aan de groeiende chirurgische behoeften van onze klanten om het leven van patiënten te verbeteren, is de hoeksteen van deze overname”, zegt Euan S. Thomson, Ph.D., hoofd van de Ophthalmology Strategic Business Unit en hoofd van de Digital Business Unit voor ZEISS Medical Technology. “Door onze krachten te bundelen met het Nederlands Oogheelkundig Onderzoekscentrum, zullen we onze ZEISS Retina Workflow en algemene portfolio’s voor zowel posterieure als anterieure chirurgie aanzienlijk verbeteren, waardoor we onze positie als toonaangevende leverancier van oplossingen in de wereldwijde markt voor netvlieschirurgie stevig kunnen vestigen.”

“In het jaar waarin D.O.R.C. 40 jaar innovatie in oogheelkundige chirurgie viert, kunnen we niet enthousiaster zijn om ons aan te sluiten bij een marktleider en visionair als ZEISS Medical Technology”, zegt Pierre Billardon, CEO van Dutch Ophthalmic Research Center, International. “We hebben een geweldig bedrijf opgebouwd met innovatieve, marktleidende producten en kijken ernaar uit om deze kans voor groei te grijpen en de toekomst van oogheelkundige chirurgie te bevorderen. Ik ben persoonlijk trots en enorm dankbaar voor het hele team van D.O.R.C. voor hun inzet en expertise om patiënten te helpen weer te zien.”

De overname heeft een waarde van ongeveer EUR 985 miljoen en zal naar verwachting in de eerste helft van het kalenderjaar 2024 worden afgerond. De transactie blijft onderworpen aan de toepasselijke wettelijke en antitrustgoedkeuringen. RBC Capital Markets trad op als exclusief financieel adviseur bij de transactie.

Op 14 Februari 2014 kocht Montagu Private Equity een meerderheidsbelang in Dutch Optalmic Research Center (Dorc) voor 275 miljoen US dollar van Rabo Capital, Van Lanschot Participaties(Bolster Investment Partners) en oprichter Ger Vijfvinkel. Op 4 mei 2019 nam Eurazeo Capital oogheelkundig instrumentmaker DORC (Dutch Ophthalmic Research Center) over van Montagu Private Equity voor ongeveer EUR300 miljoen.

D.O.R.C. is een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van apparatuur, instrumenten en vloeistoffen voor oogheelkundige chirurgie. In 40 jaar tijd is D.O.R.C. uitgegroeid tot een succesvol internationaal bedrijf, dat zijn productportfolio vormgeeft door nauwe samenwerking met toonaangevende topchirurgen. Het bedrijf verbetert oogchirurgie wereldwijd en maximaliseert de controle van de chirurg door innovatieve kwaliteitsbenaderingen voor oogaandoeningen te bieden. De producten worden geëxporteerd naar meer dan 80 landen over de hele wereld. D.O.R.C. heeft zijn hoofdkantoor in Zuidland en heeft meer dan 750 medewerkers.

Carl Zeiss Meditec AG, genoteerd aan de MDAX en TecDAX van de Duitse beurs, is een van ‘s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van medische technologie. Het bedrijf levert innovatieve technologieën en toepassingsgerichte oplossingen die zijn ontworpen om artsen te helpen de kwaliteit van leven van hun patiënten te verbeteren. Het bedrijf biedt complete oplossingen, waaronder implantaten en verbruiksartikelen, om oogziekten te diagnosticeren en te behandelen. Het bedrijf creëert innovatieve visualisatieoplossingen op het gebied van microchirurgie. Met ongeveer 4.823 medewerkers wereldwijd genereerde de Groep in het boekjaar 2/089 (tot 3 september) een omzet van € 2022.23,30 miljoen.

Het hoofdkantoor van de Groep is gevestigd in Jena, Duitsland, en heeft dochterondernemingen in Duitsland en in het buitenland; meer dan 50 procent van de werknemers is gevestigd in de VS, Japan, Spanje en Frankrijk. Het Center for Application and Research (CARIn) in Bangalore, India en het Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, versterken de aanwezigheid van het bedrijf in deze zich snel ontwikkelende economieën. Ongeveer 41 procent van de aandelen van Carl Zeiss Meditec AG is vrij verhandelbaar. De overige ca. 59 procent is in handen van Carl Zeiss AG, een van ‘s werelds toonaangevende groepen in de optische en opto-elektronische industrie.