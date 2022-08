Benelux investeringsmaatschappij Smile Invest neemt een meerderheidsbelang in Cargo Floor naast het management en Essers Family Office (EFO), het Belgische investeringsvehicle van de familie achter de gelijknamige logistieke dienstverlener Essers. Cargo Floor is de wereldwijde marktleider in horizontale laad-lossystemen gericht op de open-top trailer markt. De investering zal met name de verdere groeiplannen buiten Europa helpen te realiseren.

Cargo Floor, opgericht in 1993, ontwikkelt en produceert voornamelijk innovatieve horizontale laad-lossystemen voor open-top trailers “Moving Floors”, een markt waarin het bedrijf wereldwijd een absoluut leidende positie bezit. De applicatie laat toe op een zeer efficiënte wijze bulkgoederen in hoog volume te vervoeren, in eindmarkten zoals agribulk, waste & recycling en energy & industrial. De Moving Floor speelt in op duurzaamheid, omdat het naast efficiënt hoog-volume bulk transport ook goed geschikt is om packaged goods te vervoeren en hierdoor maximale flexibiliteit biedt (“no-empty-mileage”) – in tegenstelling tot andere bulk laad-lossystemen in deze markt. Vanuit het hoofdkantoor in Coevorden worden de Moving Floors geproduceerd en over de hele wereld verscheept naar trailer bouwers.

Frans de Raad (CEO) en Niek Mater (CTO), die het bedrijf hebben uitgebouwd tot de meest toonaangevende speler in hun niche, zullen actief blijven in hun rol. Naast Smile Invest zal ook één van haar investeerders in het fonds, de familie Essers, de familie achter de gelijknamige Vlaamse logistieke dienstverlener, via hun family office EFO toetreden als minderheidsaandeelhouder. Onder het Smile Invest motto “entrepreneurs for entrepreneurs” brengt EFO veel kennis en een breed (internationaal) logistiek netwerk mee, wat samen met de ervaring van Smile Invest de volgende fase van internationale groei moet faciliteren.

Frans de Raad, CEO bij Cargo Floor: “De komst van Smile Invest en Essers Family Office als nieuwe investeerders markeert de start van de volgende fase van Cargo Floor. Smile Invest brengt veel ervaring op het vlak van internationalisering, terwijl Essers Family Office een wereldwijd netwerk heeft in de logistieke sector. In de afgelopen jaren is Cargo Floor uitgegroeid tot de absolute marktleider in Europa. In dit nieuwe hoofdstuk waarin kwaliteit en verdere expansie voorop staan, denken wij dat Smile Invest, met zijn ondernemersnetwerk en mentaliteit van grote waarde zal zijn voor ons.”

Ivo Vincente en Bart Cauberghe, Managing Partners bij Smile Invest, voegen hieraan toe: “Cargo Floor is het boegbeeld van een toonaangevende onderneming met een unieke, marktleidende positie binnen haar niche. We zijn zeer onder de indruk van de professionaliteit en kwaliteit van de organisatie in combinatie met de schaalbare best-in-class productieprocessen. We geloven dan ook sterk in de internationale groei ambitie waar Cargo Floor verder de markt kan ontwikkelen en marktaandeel kan winnen, op basis van een superieur product. Het innovatieve karakter van het bedrijf en product, gekenmerkt door de mogelijkheid voor transportbedrijven efficiënt hoog volume bulk te transporteren en om “no-empty-mileage” te realiseren, om zo kosten te besparen en duurzamer te opereren, passen uitstekend binnen onze investeringsfocus. Wij kijken er naar uit om Cargo Floor ondersteunen in deze nieuwe fase van groei.”

Smile Invest (Smart Money for Innovation Leaders) is een Europese evergreen investeringsmaatschappij met €350 miljoen kapitaal onder beheer, gefinancierd door 40 ondernemende families met een lange termijn focus op innovatieve groeibedrijven. Smile Invest richt zicht op bedrijven rondom drie investeringsthema’s: digitalisering, gezondheid en duurzaamheid. Vanuit de kantoren in Den Haag en Leuven ondersteunt het team ambitieuze ondernemers en managers in het realiseren van hun groeiplannen.