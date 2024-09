De Nederlandse direct air capture (DAC) startup Carbyon heeft een investeringsronde van €15,3 miljoen binnengehaald. Het bedrijf heeft een innovatieve, gepatenteerde technologie ontwikkeld om CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer af te vangen. Hun ‘fast swing’-technologie verhoogt de CO2-capaciteit en verlaagt daardoor de eenheids-, energie- en projectkosten aanzienlijk – allemaal kritische criteria om grootschalige implementatie mogelijk te maken. Deze Series A-financieringsronde brengt de totale investeringen van Carbyon op meer dan € 25 miljoen. De sterke financiële steun zal het bedrijf in staat stellen om de eerste demonstratoren op technische schaal te ontwikkelen, commerciële pilottests te starten en zich voor te bereiden op een ambitieuze opschaling.

Het bedrijf verwelkomt drie nieuwe investeerders aan tafel: Siemens Financial Services, Omnes Capital en Global Cleantech Capital die zich aansluiten bij bestaande investeerders Invest-NL, Innovation Industries, Lowercarbon Capital en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Dit internationale consortium van investeerders, die allemaal een sterke staat van dienst hebben in het ondersteunen van cleantech-startups, hebben een gedeelde urgentie om klimaatverandering tegen te gaan. Dit sluit naadloos aan bij de missie van Carbyon om een schaalbare, betaalbare en wereldwijde oplossing voor koolstofafvang te bieden.

Carbyon, opgericht door Hans De Neve in 2019, ontwikkelt DAC-machines met behulp van een gepatenteerde, ultrasnelle capture-techniek. Dit hogesnelheidsproces verlaagt de kosten van hun DAC-machines drastisch, wat leidt tot aanzienlijk lagere kosten per ton afgevangen CO 2 -.

De afgelopen jaren heeft het bedrijf zijn technologie geperfectioneerd om zich voor te bereiden op opschaling. De recente financiële investering zal het bedrijf in staat stellen om de eerste buitendemonstratiemodellen op technische schaal te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de markt.

De eerste modellen zullen worden getest op de Hightech Campus Eindhoven en worden verscheept naar proefpartners voor praktijktests. Tegelijkertijd zal Carbyon zich voorbereiden om de productie tegen 2031 uit te breiden tot 50.000 machines per jaar en in 2050 op gigatonschaal te blijven schalen.” Deze nieuwe investering brengt ons veel meer dan de financiële middelen om onze groei verder te zetten”, aldus Hans De Neve. “Onze partners hebben de vereiste productie- en schaalkennis die we nodig hebben om onze technologie snel maar verantwoord op te schalen. Dit consortium is een droomscenario en is zeer motiverend om onze missie voort te zetten.”

“We zijn erg blij dat we Carbyon kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van innovatieve en betaalbare technologie om CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer af te vangen”, aldus Andy Bown, Head of Negative Emissions Technologies Investments van Siemens Financial Services. “We staan klaar om onze financiële expertise en toegang tot het brede portfolio van oplossingen van Siemens aan te bieden om Carbyon te ondersteunen in zijn reis om DAC-systemen op grote schaal te implementeren.”

Carbyon ontwikkelt apparatuur om CO 2 uit de lucht te filteren, ondergronds op te slaan of om te zetten in alternatieven voor producten op basis van fossiele brandstoffen. Carbyon, opgericht door Hans De Neve in 2019, maakt gebruik van een gepatenteerde, ultrasnelle afvangtechniek om een toonaangevende lage kostprijs per ton afgevangen CO2 te bereiken.

Het Nederlandse bedrijf, spin-off van het toegepast onderzoeksinstituut TNO en winnaar van de $1M Milestone Award van de XPRIZE Carbon Removal, wordt gezien als een van de meest veelbelovende technologieleveranciers voor grootschalige koolstofverwijdering. Het doel van Carbyon is om betaalbare en schaalbare technologie te creëren om klimaatverandering tegen te gaan.