Twente staat nationaal en internationaal op de kaart als hotspot voor Chip Design. Met een sterke vakgroep aan de Universiteit Twente onder leiding van wetenschapper Bram Nauta en circa 10 Twentse chip design bedrijven, profiteren klanten wereldwijd van de unieke kennis uit Twente. De chips die uit de wafer fabs van onder andere het Taiwanese TSMC en – meer dichterbij huis – NXP rollen, worden onder meer ontworpen door de knappe koppen van Twentse bedrijven als Bruco, Axign en de Twentse designafdelingen van multinationals Cyient en Teledyne. Maar niet alleen chip design is sterk vertegenwoordigd, ook andere onderdelen uit het semicon-cluster kennen een sterke verankering in Twente en Oost-Nederland. Denk maar eens aan het MESA+ instituut van Universiteit Twente, Salland Engineering, testcentrum Eurofins | MASER en equipementbedrijf Solmates. Als we dan ook nog eens kijken naar de sterke clustering van bedrijven rondom fotonische en microfluïdische chips, dan heeft Twente een goede uitgangspositie om te onderzoeken hoe de verschillende technologieën uiteindelijk kunnen integreren tot heterogene systemen. En als we dan nog eens verder dromen, is Twente dan ook een perfecte plek om een fab te bouwen waar die heterogene chips ook van de band kunnen rollen? Tijd voor een verdiepend Campus Café om de kansen voor de toekomst te verkennen. Doe je mee?

Discussie: Chip Design Twente, the next step for Europe?

Bram Nauta neemt ons mee in de wereld van elektronische chips. Waarom heeft Twente zo’n sterke uitgangspositie om een grote bijdrage te leveren aan een sterke chipketen in Europa? En wat zijn precies de verschillen tussen elektronische en fotonische chips en wat zijn de toepassingen die nieuwe geïntegreerde systemen in de toekomst wellicht mogelijk maken? Welke bedreigingen komen op ons af? Hoe zorgen we voor het vasthouden van ons sterke chip design cluster? En hoe kijkt hij eigenlijk überhaupt aan tegen de integratie van elektronische, fotonische en microfluïdische chips? Hij wordt aangevuld door Ivan Stojanovic, business developer bij Oost NL en enthousiast over de mogelijkheden die de Chips Act en de toekenning van groeifondsgelden aan PhotonDelta en NXTGEN High Tech onze Twentse regio te bieden hebben. De discussie vindt plaats onder leiding van Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur Kennispark Twente.

Pitch time! Drie typen chips, drie keer the best!

In Twente zijn we sterk in chip design voor elektronische chips, maar ook in fotonica en microfluïdica. Nu zijn het nog losstaande vakgebieden, en vindt de één zich misschien wel meer de belofte van de toekomst dan de ander. Nou, kom maar op! Vertel ons, waarom is jouw vakgebied the best? Maar ook: waar liggen de raakvlakken om tot heterogene systemen te kunnen komen?

Uitdager 1: Elektronische chips: Mark Gortemaker, Sales & Business Development Manager, Bruco IC

Uitdager 2: Fotonische chips: Douwe Geuzebroek, VP Marketing & Sales, LioniX International

Uitdager 3: Microfluïdische chips, Mathieu Odijk, professor Microdevices for chemical analysis, Universiteit Twente samen met Marko Blom, CTO, Micronit

Business development Brainstorm

We stappen uit de ring en into de brainstorm room. Want wat zouden we kunnen maken als we heterogene systemen of chips weten te ontwikkelen? Kunnen we dan door te spugen op onze iPhone een sneltest voor corona in onze hand hebben? We dagen je uit om buiten alle kaders te denken en de wildste toepassingen te verzinnen! Wie weet komen we samen tot producten en onderzoeksrichtingen die kunnen leiden tot een onderzoeksproject voor Twente. Dare to dream! Aanmelden