byAr Bicycle Company BV, de Nederlandse ontwikkelaar en producent van de meest eigenzinnige, design e-bike op de markt, gaat groeien. Het bedrijf heeft de achterliggende 5 jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van een oerdegelijke, onderhoudsarme e-bike met een tot op heden ongeëvenaarde technische levensduur.

Het doel is mensen uit de auto te krijgen en bijdragen aan een duurzame toekomst en autoarme binnenstad. Dit lukt, inmiddels rijden er honderden tevreden byAr klanten rond en voldoet de kwaliteit van de e-bike ruimschoots aan de hoge gestelde normen.

byAr is ontstaan vanuit het werk dat oprichter Renier meuwissen deed met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, door een fiets te ontwerpen die deze groep kan assembleren. Hiervoor is de e-bike van de grond af aan opnieuw ontworpen.

Het bedrijf, dat schuldenvrij uit de ontwikkelingsfase van de eerste 2 modellen kwam, gaat opschalen. Hiervoor haalt het bedrijf € 500.000 groeigeld op. Dit geld wordt besteed aan het uitbreiden van het team, aankleding van de flagship store in Amersfoort, de ontwikkeling van 2 nieuwe modellen en het vergroten van de merkbekendheid.

Directeur Peter Kooyman: ”we zijn enorm ambitieus en als we onze plannen waarmaken dan rijden er in 2030, 175.000 byAr e-bikes rond en zijn we actief in minimaal 10 Europese landen en Noord-Amerika.”

byAr heeft voor het Eyevestor sharefunding platform gekozen om de funding te realiseren. Daarmee kan iedereen mede-eigenaar worden en deel uitmaken van dit bedrijf.

