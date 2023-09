BUVO Castings heeft onlangs een grote order binnengehaald ter waarde van meer dan 30 miljoen euro. De order is afkomstig van een van de grootste toeleveranciers in de automobielbranche en betreft de productie van hoogwaardige onderdelen voor laadsystemen van auto’s.

Na een periode van ruim 3 jaar uitdagende marktomstandigheden, markeert deze grote order een belangrijke mijlpaal voor BUVO Castings. Het bedrijf heeft hard gewerkt om weer op te krabbelen en deze order onderstreept het vertrouwen dat klanten hebben in de expertise en capaciteiten van BUVO Castings. .

Met de slogan “Die Casting for Green Mobility” laat BUVO Castings duidelijk zien waar haar ambities liggen. Het bedrijf is vastbesloten om een belangrijke bijdrage te leveren aan duurzame mobiliteit. Het project voor de automobielindustrie sluit naadloos aan bij deze visie, aangezien de laadsystemen essentiële componenten zijn voor elektrische en hybride voertuigen.

BUVO Castings hecht veel waarde aan duurzaamheid en past met het hergebruik van aluminium volledig in de circulaire industrie.

Naast onderdelen voor laadsystemen van auto’s, levert BUVO Castings ook cruciale componenten voor hybride warmtepompinstallaties, die van groot belang zijn in de huidige energietransitie. Het bedrijf speelt zo een belangrijke rol in het bevorderen van groene energieoplossingen.

Bovendien is BUVO Castings bezig met het realiseren van aanzienlijke energiebesparingen. Het bedrijf heeft ambitieuze plannen om waterstof als energiebron te integreren in haar productieprocessen. Dit initiatief onderstreept hun inzet om groene energieoplossingen te omarmen en getuigen van BUVO’s inzet voor duurzaamheid en innovatie.

“We zijn zeer verheugd over deze mega order en het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben gesteld”, aldus Pieter Rijs, CEO van BUVO Castings. “Het stelt ons in staat om ons leiderschap in de gietindustrie verder te versterken en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzamere mobiliteitssector. We blijven onze inspanningen richten op innovatie, kwaliteit en duurzaamheid om zo de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.”

Met deze nieuwe order en voortdurende toewijding aan duurzaamheid, bevestigt BUVO Castings opnieuw haar positie als een vooruitstrevend bedrijf en betrouwbare partner binnen de gietindustrie.