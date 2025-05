Gimv Consumer investeerde in 2016 in Joolz, tezamen met oprichter Emile Kuenen en zijn business partner Stan Vermeulen, om de verdere geografische expansie in Europa en daarbuiten te ondersteunen. Gezamenlijk hadden ze de ambitie om Joolz uit te bouwen tot een toonaangevend next-gen kinderwagenmerk: een merk dat staat voor prachtig design en uitmuntende producten ontwikkelt voor kinderen, ouders en de planeet. De kinderwagens zijn bewust ontworpen voor het echte leven en gemaakt om lang mee te gaan. Vandaag verkoopt Joolz hoogwaardige kinderwagens in meer dan 60 landen wereldwijd met een gevestigde aanwezigheid in Europa, APAC en de Verenigde Staten.

Zowel Joolz als Bugaboo zijn pioniers op de markt voor hoogwaardige kinderwagens en innovatieve duurzame jeugdartikelen met toonaangevende prestaties op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en design. Beide bedrijven zijn opgericht door Nederlandse ondernemers en hebben een indrukwekkende internationale groei gerealiseerd, met Bugaboo als een wereldwijd toonaangevend merk, Joolz als snelgroeiende speler met een sterke positie in Europa en andere internationale markten. De gezamenlijke portfolio’s beslaan alles van bekroonde kinderwagens tot innovatieve accessoires voor ouders.

De merken Bugaboo en Joolz zullen afzonderlijk van elkaar op de markt blijven opereren, om zodoende optimaal te kunnen profiteren van bestaande en nieuwe groeimogelijkheden in de wereldwijde kinderwagenmarkt. Het gecombineerde bedrijf zal in totaal 1.200 werknemers tellen met het hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam, Nederland.

Patrick Franken, Partner, en Jelle Assink, Principal in het Gimv Consumer team, verklaren: “Bij Gimv Consumer zijn we erg trots op de sterke groei van Joolz en de weg die we samen hebben afgelegd. Door voort te bouwen op hun kernfilosofie van design, innovatie en duurzaamheid, heeft Joolz zich ontwikkeld tot een wereldwijd erkend hoogwaardig kinderwagenmerk. De merken Joolz en Bugaboo zijn zeer complementair en zullen samen een ongeëvenaard platform creëren in de kinderwagencategorie, waardoor beide bedrijven hun groei kunnen versnellen en hun volledige potentieel kunnen ontplooien.”

Richard den Hollander, CEO Joolz, verklaart: “Door in zee te gaan met Bugaboo kunnen we de mooie groei die we in de voorbije vijf jaar hebben gerealiseerd nog verder versnellen, want Bugaboo is de sterkst denkbare strategische partner die bereid en in staat is om slim en gezond in ons merk te investeren. Onze gebundelde commerciële kracht en het gezamenlijke geloof in consumentgerichte innovatie, superieur design, engineering en ESG, stellen ons in staat een wereldwijd merkenhuis te bouwen en sterk te groeien in de internationale markt voor hoogwaardige kinderwagens. Hoewel we onszelf beide zien als internationale ondernemingen, leggen onze gedeelde Nederlandse wortels en focus op kwaliteit, duurzaamheid en de waarde van beide merken een stevige basis voor onze verdere reis samen.”

Adriaan Thierry, CEO Bugaboo, voegt toe: “De wereldwijde markt voor kinderwagens is sterk gefragmenteerd en er liggen kansen voor kwaliteitsmerken. Ons samengaan met Joolz is een mooi voorbeeld van onze strategie voor organische groei en groei door overnames. Bugaboo en Joolz zijn onderscheidende, maar complementaire merken, beide van uitzonderlijke kwaliteit. Samen kunnen we sneller en beter innoveren en bieden we onze klanten via zowel bestaande als nieuwe distributiekanalen een nog breder aanbod van kinderwagens, niet alleen in Europa, maar ook in Amerika, Azië en het Midden-Oosten.”