Met het behalen van het FSSC 22000-certificaat voldoet Bakkersgrondstof in Didam sinds kort aan alle eisen voor voedselveiligheid. Een mooie opsteker, vindt medeoprichter en bakker Sebastiaan Hetterschijt. ‘Het is onze license to sell.’ Hoe graag zou hij dan ook doorpakken samen met zijn twee compagnons, om zo het brood dat door bakkers in Nederlands dagelijks terugkomt uit de winkels alsnog te recyclen tot nieuw brood. Maar goed, eerst de benodigde financiering, die volgens Hetterschijt neerkomt op een bedrag van 2,5 miljoen euro. ‘Onze aanvraag voor een EU-subsidie – gericht op circulariteit – loopt, en investeringsmaatschappij Oost NL draagt bij voor maximaal 35 procent. Daarnaast moeten we zelf op zoek naar risicodragend kapitaal, via de bank dan wel investeerders.’

Komt de financiering rond, dan hoopt Bakkersgrondstof op te schalen met een nieuwe machine. Inclusief visionsysteem voor detectie en controle en gerealiseerd door een machinebouwer, waarnaar Hetterschijt en zijn compagnons nog op zoek zijn. ‘We hebben gesproken met meerdere partijen, maar tot een match is het nog niet gekomen.’ Intussen loopt er met huurmachines en Bakkerij Koenen in Westervoort al wel een pilot, vertelt Hetterschijt. ‘Koenen is aangesloten bij Topbakkers, dat je kunt zien als Nederlandse grootste netwerk van lokale bakkers. Het gaat om zo’n 60 bakkerijen. Kunnen we met hen allemaal samenwerken, dan gaat het van de huidige 500 kilogram aan retourbroden per week naar ruim 100.000 kilogram per week.’

Een fikse opschaling, beseft Hetterschijt, die er meteen aan toevoegt dat meer capaciteit simpelweg nodig is voor een duurzame toekomst. ‘Vanuit bakkerijen in Nederland belanden dagelijks in totaal zo’n 400.000 tot 800.000 broden in de feed-keten. Dat is enorm zonde, zeker nu de mogelijkheid er is om het brood te recyclen. En het zo op te waarderen van feed naar food.’ Voor dat proces haalt Bakkersgrondstof het overtollige brood op, waarna dat wordt omgezet in broodmeel en uiteindelijk in desembrood. Duurzaam brood dus, zo stellen de drie initiatiefnemers, waarmee horecagelegenheden hun eigen CO 2 -footprint verlagen.

Bovendien speelt naast verduurzaming ook de afhankelijkheid van grondstoffen mee. Een aspect dat met de oorlog in Oekraïne wellicht actueler is dan ooit. Juist Oekraïne is een grote exporteur van tarwe, die door het conflict schaars is geworden en daardoor op de wereldmarkt flink duurder is geworden. Dat merken ook bakkers in Nederland: zo stelde de bakkersbranche begin maart dat de prijs voor een brood richting de vijf euro gaat. Hetterschijt volgt de ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet. ‘Vooropgesteld, de situatie in Oekraïne is verschrikkelijk. Maar hoe wrang ook, tegelijk laat die zien hoe afhankelijk we zijn van grondstoffen. Door die niet weg te gooien maar te hergebruiken, maakt recycling ons hier onafhankelijker.’