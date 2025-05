Bronkhorst High-Tech, wereldwijd toonaangevend in oplossingen voor het nauwkeurig meten en regelen van lage gas- en vloeistofstromen, heeft op 17 april een nieuwe vestiging geopend in Singapore. Deze uitbreiding markeert een belangrijke stap in de internationale groeistrategie van het bedrijf.

“Met onze nieuwe locatie in Singapore kunnen we sneller inspelen op klantvragen in Azië en de service naar een hoger niveau tillen,” aldus Fergus van Beek, lid van de Executive Board. “Bovendien is het onze eerste productielocatie buiten Europa.”

Naast de bestaande sales- en serviceactiviteiten beschikt de Singaporese vestiging nu ook over een volledig uitgeruste assemblagelijn. Deze zal op termijn worden uitgebreid met een Class 6 cleanroom, specifiek gericht op toepassingen in de halfgeleiderindustrie. Het nieuwe after-sales servicecentrum is uitgerust met geavanceerde technologieën voor een hogere servicenauwkeurigheid. Ook is er een Experience Center ingericht, waar klanten producten kunnen testen en technische trainingen kunnen volgen.

De officiële opening werd verricht door Anneke Adema, ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Singapore en Brunei, samen met familieleden van een van de oprichters van Bronkhorst. In haar toespraak benadrukte zij de sterke innovatieband tussen Nederland en Singapore: “Bronkhorst speelt een cruciale rol in internationale waardeketens voor onder meer de farmaceutische, chemische en halfgeleiderindustrie.”

Bronkhorst High-Tech ontwikkelt en produceert precisie-instrumenten voor low-flow toepassingen. De technologie van het bedrijf vindt wereldwijd toepassing in onderzoek, industriële processen en machinebouw. Vanuit het hoofdkantoor in Ruurlo bedient Bronkhorst met 12 vestigingen en een uitgebreid distributienetwerk klanten in meer dan 40 landen.