Steeds meer machinebouwers zien kansen om klanten nieuwe diensten of data inzichten aan te bieden via hun eigen ‘branded’ klantenportaal. Juist met dergelijke IoT-projecten zetten machinebouwbedrijven een grote volgende stap in hun digitale transformatie.

Pieter van Lith; “Om zo’n project tot een succes te maken, zien we dat dit expertise vereist op vlak van ‘Operational Technology’ (OT) en ‘Information Technology’ (IT). Met een partner als Brisq Automation kunnen onze klanten in Nederland nu rekenen op een ijzersterke combinatie van 10 jaar plus ervaring in de machinebouw, met een sterke focus en competenties op het gebied van IT, data en integraties. Dit zorgt voor de juiste kwaliteit en ontzorging voor, tijdens en na implementatie.”