Brilliance uit Enschede heeft een baanbrekende chip ontwikkeld voor laserprojectietoepassingen in Augmented Reality (AR)- en Virtual Reality (VR)-brillen. De chip van Brilliance biedt een doorbraak op het gebied van beeldkwaliteit en energie-efficiëntie. Met deze innovatie worden de huidige beperkingen van een lage resolutie en een hoog energieverbruik overwonnen, door zeer scherpe, kleurrijke beelden te projecteren op oppervlakten zoals brillenglazen en autoruiten. De investering van 2 miljoen euro van Oost NL en PhotonVentures onderstreept het vertrouwen in de innovatieve aanpak van Brilliance en stelt het bedrijf in staat zich verder te ontwikkelen.

Brilliance maakt gebruik van gepatenteerde fotonische geïntegreerde circuittechnologie (PIC) om de kleinst mogelijke te creëren RGB-lasermodule. Tim Tiek, CEO van Brilliance, legt uit: “Miniaturisatie is de sleutel tot succes in de wereld ontwikkeling van AR-brillen, want voor ultiem draagcomfort moeten de apparaten zo klein zijn als mogelijk en liefst nauwelijks zichtbaar. Bovendien zijn vooral voor buitentoepassingen, terwijl tegelijkertijd het energieverbruik tot een absoluut minimum moet worden beperkt minimum. We zijn nu in staat deze dilemma’s te overwinnen door de kleinste en meest efficiënte te produceren chip-oplossing.” Douwe Geuzebroek, CTO van Brilliance, vult aan: “Door gebruik te maken van methoden uit de halfgeleider- en fotonica-industrieën, onze module is ook schaalbaar naar de volumes die daarvoor nodig zijn deze markten.”

Onlangs is Brilliance erin geslaagd de technische haalbaarheid van de prototypechips aan te tonen. D e Enschedese start-up maakt gebruik van een nieuwe ‘flipchip’-technologie, waarbij de laserchip op zijn achterkant wordt geplaatst tegen andere geavanceerde componenten. De kenmerken van Brilliance bieden nauwkeurige controle over de optische uitvoer eigenschappen, zorgen voor compatibiliteit met geavanceerde eye-trackingsystemen en garanderen duurzaamheid een hermetisch afgesloten ontwerp met strategisch geplaatste elektrische aansluitingen. Wereldwijd meerdere producenten van AR-applicaties testen nu onze prototypes.

Brilliance is van plan om binnenkort de huidige generatie proof-of-concept-chips verder te ontwikkelen klantspecifieke prototypes. Daarnaast zetten we noodzakelijke stappen in de industrialisatiefase van ons productieproces, anticiperend op de toekomstige vraag. De investering van Oost NL en PhotonVentures helpt hierbij: “Met deze investering kunnen we de op siliciumnitride gebaseerde technologie opschalen fotonische geïntegreerde chiptechnologie tot de industriële volumes die nodig zijn voor de AR-markt. We zijn daarom verheugd dat het vertrouwen van onze nieuwe aandeelhouders deze volgende stap in onze onderneming maakt ontwikkeling mogelijk”, aldus Tiek.

“PhotonVentures is er trots op de visie van Brilliance te ondersteunen om de toekomst van AR-technologie vorm te geven”, aldus Pieter Klinkert: “Onze expertise binnen de geïntegreerde fotonicasector stelt ons in staat om te herkennen partner: “Onze expertise binnen de geïntegreerde fotonicasector stelt ons in staat om te herkennen en het potentieel van innovaties zoals de laserchip van Brilliance bevorderen.”

Jordy Schaufeli, senior investment manager Tech van Oost NL: “AR en VR gaan dat steeds vaker doen spelen een rol in ons dagelijks leven. Ook buiten de entertainmentindustrie. Wij hebben veel vertrouwen in de team van Brilliance en denken dat ze een uniek product in handen hebben om de ervaring van te verbeteren AR en VR. Wij kunnen een belangrijke rol spelen als investeerder in Fotonica, waar een groeimarkt voor is Oost-Nederland.” Fotonica ecosysteem De investering versterkt ook het krachtige fotonica-ecosysteem in de provincie Overijssel. Niet Alleen aan de Universiteit Twente werken ruim honderd onderzoekers aan fotonica, maar ook aan de regio heeft sterke spelers als LioniX International, QuiX, Superlight Photonics en PHIX Photonics Assemblage die zich richt op de geautomatiseerde assemblage van fotonische chips.