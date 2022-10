Brightland-award voor bedenker productietechniek voor duurzame meubels

Ricco Fiorito is de winnaar van de Marc Cornelissen Brightlands Award 2022. Uit handen van gedeputeerde Stephan Satijn (economie, Brightlands) kreeg Ricco Fiorito de trofee uitgereikt tijdens de Award Ceremony op Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Aan de award is een geldprijs van 35.000 euro verbonden, bedoeld om de circulaire ambities van de winnaar verder vorm te geven. Ricco Fiorito is samen met Leo Schraven bedenker van het Cooloo-concept. Dat is een technologie om de (meubel)industrie duurzamer te laten produceren. Meubels zijn nu moeilijk te repareren of te refurbishen, vindt Cooloo. Door een combinatie van modelleertechnieken wordt in het Cooloo-concept een meubel uit één stuk gemaakt en geconserveerd. Cooloo werkt vanuit Wanssum.

Volgens juryvoorzitter Emmo Meijer heeft het concept van Cooloo veel mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, ook buiten de meubelbranche. En dat zal volgens de jury ongetwijfeld kunnen leiden tot veel nieuwe partners die ook met dit concept aan de slag kunnen.

Spannende finale

De editie 2022 van de award kende met 28 deelnemers een recordaantal kandidaten. Uit die groep selecteerde de jury 6 finalisten voor de pitchrondes. Daaruit kwamen 3 kanshebbers voor de award naar voren. Naast de winnaar waren dat Linda Klunder en Max Dijkstra. Linda Klunder, co-founder bij Kumasi Drinks. Met Kumasi Drinks probeert Linda in haar team voedselverspilling en inkomensverspilling tegen te gaan door eerlijke frisdranken te maken van het vruchtvlees van de cacaovrucht. In haar propositie vraagt zij tevens de aandacht voor mensenrechten.

Max Dijkstra wil met Reefsystems op grote schaal en klimaatneutraal marine-ecosystemen herstellen. Het richt zich op het oplossen van vernietigde habitats door kunstmatige riffen te gebruiken. Max Dijkstra wil o.a. een C02-neutraal rif-restauratie project opzetten in Zeeland.

Drie winnaars

Met drie droomkandidaten, zoals juryvoorzitter Emmo Meijer het verwoordde, werd het een close finish. Allen startend vanuit een intrinsieke motivatie in de geest van Marc Cornelissen en laten ze niet los voordat ze hun doel hebben bereikt. Vandaag kregen ze hiervoor bijzondere erkenning. De jury heeft bij het toekennen van de Marc Cornelissen Brightlands Award 2022 de elementen innovatie, leiderschap, impact op de circulaire transitie meegewogen, maar ook de impact van de beoogde stap voorwaarts die met deze geldprijs van 35.000 euro kan worden gezet.

Nieuwe voorzitter

De organiserende stichting Marc Cornelissen Brightlands Award heeft een nieuwe voorzitter, zo is tijdens de Award Ceremony bekendgemaakt. Die nieuwe voorzitter is Theo Bovens, onder andere oud-gouverneur van de Provincie Limburg. Hij is de opvolger van voormalig onderwijsminister Maria van der Hoeven, die tijdens de Award Ceremony werd bedankt voor haar vele werk voor de Marc Cornelissen Brightlands Award.

Over de Marc Cornelissen Brightlands Award

De Marc Cornelissen Brightlands Award is een aanmoedigingsprijs voor talentvolle duurzaamheidspioniers die zich in de geest van Marc Cornelissen inzetten voor de wereld van morgen. De award bestaat uit een aandenken en een geldbedrag van € 35.000. Het bedrag dient te worden besteed aan concrete activiteiten die het project van de winnaar naar een volgende fase kan brengen.

Over Marc Cornelissen

Denken, dromen, durven en doen, over geografische, wetenschappelijke en organisatorische grenzen heen: dat was Marc Cornelissen tot aan zijn onverwachte dood in 2015. Als professionele avonturier had hij één passie: klimaatverandering tegen gaan en onze aarde beschermen. Hij had de moed, leiderschap en ondernemerschap om te kiezen voor andere wegen om het belang van klimaatverandering onder de aandacht te brengen en het onderzoek hiernaar te ondersteunen.

Eerdere winnaars

De eerste winnaar van de Marc Cornelissen Brightlands Award was in 2017 de Rotterdamse hoogleraar Martine Bouman. Een jaar later ging de award naar malariabestrijder Bart Knols. Na twee jaar ‘pauze’ vanwege corona was het vorig jaar Panos Kouris die de award won.