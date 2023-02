Brekr uit Doetinchem, fabrikant van elektrische brommers, timmert flink aan de weg. Onlangs lanceerde het bedrijf de Brekr Model F, een elektrische fatbike met 22 inch wielen en een in hoogte verstelbaar zadel. ‘De Brekr Model F is na de Brekr Model B de tweede stap in onze missie om de transitie naar groene mobiliteit te versnellen’, zegt Niels Willems. Hij richtte Brekr samen met Jasper Hagedoorn op.

Brekr maakt een voorspoedige ontwikkeling door als fabrikant en merk van lichte, elektrische voertuigen op twee wielen. ‘We zien dat de elektrificatie van voertuigen in volle gang is en merken dat er in stedelijke gebieden steeds minder ruimte beschikbaar komt voor auto’s. Met Brekr willen wij opties bieden voor afstanden van een paar kilometer tot tientallen kilometers per dag’, legt Jasper Hagedoorn uit.

De twee Brekr-modellen lijken veel op brommers uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. ‘We hebben ons zeker laten inspireren door oude motorfietsen, maar tegelijkertijd zetten we een stap naar voren’, aldus Willems. ‘De Brekr heeft bijvoorbeeld geen benzinetank, maar een laaggeplaatste accubox die de brommer weer wat futuristischer maakt.’

Brekr Model B telt 250 onderdelen, waarvan het bedrijf er 150 zelf heeft ontworpen. Het aluminium frame wordt in Taiwan gemaakt en de elektromotoren komen uit China. De accu’s worden geleverd door een Duitse partner, terwijl een Italiaans bedrijf de accuboxes produceert. Alle rvs-onderdelen worden in Nederland gemaakt. De assemblage van de e-brommer gebeurt seriematig bij IBN Groep in Veghel. ‘De nasleep van de coronapandemie was behoorlijk pittig voor ons: de levertijden van met name de batterijen liepen flink op. In de eerste helft van 2022 hebben we alle zeilen bij moeten zetten om de backorder-lijst weg te werken. Sinds een aantal maanden verlopen de productie en uitlevering van de Brekr Model B weer soepel. De komende jaren zetten wij daarom in op verdere groei. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Zwitserland’, zegt Willems. Groei die gestimuleerd wordt door te innoveren.

Eind vorig jaar is dus de Brekr Model F gelanceerd. Dit model is geïnspireerd op het design van Brekr Model B, maar dan in de vorm van een elektrische fatbike. Willems: ‘De pre-ordering van Brekr Model F loopt goed. De Launch Editions zijn uitverkocht en de First Editions gaan ook hard. Het productieproces en de organisatie van de supplychain komen in een later stadium aan bod. We hopen in juni te starten met de assemblage, maar hebben nog geen definitieve keuze gemaakt of dit ook in Veghel gaat gebeuren.’

Hagedoorn voorziet op dit moment geen problemen met levertijden voor bepaalde onderdelen, zoals tijdens de coronaperiode. ‘We hebben voor bepaalde kritische onderdelen de leverbetrouwbaarheid extra laten meewegen bij de keuze voor een bepaalde leverancier. Voor sommige onderdelen hebben wij direct meerdere leveranciers ingeschakeld en geïnvesteerd in productiematrijzen.’ Over de leveringen van de batterijen is hij eveneens optimistisch. ‘Wij werken samen met een betrouwbare Duitse partner, die voorraad evenredig verdeeld. Bij ons Model F is het nu nog te vroeg om er iets over te zeggen, maar leveranciers geven ons niet de indruk dat we ons daar zorgen om moeten maken.’