Elektrische-tweewielerfabrikant Brekr wordt overgenomen door EcoMotion. Deze investeringsmaatschappij nam eerder ook e-bike merk QWIC en fietskledingmerk AGU over.

De oprichters van Brekr, Niels Willems en Jasper Hagedoorn, vroegen enkele weken eerder faillissement aan voor het bedrijf dat zij in 2018 zijn gestart. ‘Destijds was onze missie om mooie elektrische tweewielers te bouwen met een eigen en herkenbaar ontwerp’, blikt Hagedoorn terug. ‘In die missie zijn we geslaagd, want Brekr won meerdere designprijzen. Verder wisten we bijna 100 dealers aan te sluiten. Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, België, Duitsland, Spanje, Polen en Denemarken.’ Anderzijds moesten we ook een hele grote gifbeker leegdrinken, gaat Hagedoorn verder. ‘Door corona kregen we te maken met een vertraging in de productiestart en later konden we acht maanden niet leveren door een gebrek aan onderdelen. Verder hebben we ook veel hinder ondervonden van de fatbike-discussie in de pers en Tweede Kamer. We maakten een prachtige fiets, onderscheiden met prijzen, vernieuwend en bovenal 100 procent legaal. Maar onder meer door plannen voor invoering van een helmplicht en een stortvloed aan goedkope illegale fatbikes kwam onze positie in de markt flink onder druk te staan. Nadat de toelevering van onderdelen vorig jaar opnieuw werd verstoord door problemen in de Rode Zee, konden we ook onvoldoende fietsen bouwen voor het nieuwe seizoen. Dit terwijl er wel veel vraag was naar onze tweewielers. Daardoor moesten we zelfs een dealerstop invoeren. Het was voor ons een bittere pil om het faillissement te moeten aanvragen.’

Al snel meldden zich in de weken daarna echter kandidaten die Brekr wilden overnemen. ‘Er waren meerdere partijen die interesse toonden, maar bij EcoMotion hadden Niels en ik direct een goed gevoel. We denken zeker ook dat Brekr aanvullend kan zijn op merken als AGU en QWIC, die ook onderdeel van EcoMotion zijn. Met zo’n sterke partij kan Brekr niet alleen door, maar ook echt groeien en tot bloei komen. Ook voor ons is het nu allemaal nog pril en spannend. Wij blijven betrokken bij Brekr en zijn vooral blij dat het merk kan blijven voortbestaan.’