De BOZ Group in Bergen op Zoom zocht een partner om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van klanten in de hightech naar schonere producten. En dat met een kortere doorlooptijd. ProCleanroom bood het bedrijf een maatwerkoplossing.

‘We nemen bedrijven écht bij de hand’

De BOZ Group is actief in diverse markten waar de vraag naar een hoogwaardig afwerkingsniveau steeds verder toeneemt. Zowel in capaciteit als in kwaliteit. Directeur Corné van Opdorp zocht een oplossing waarin stofarm gewerkt kon worden om zijn productie toekomstproof te maken. Een jaar later staat er een heuse en serieuze cleanroom met een vloeroppervlak van maar liefst 150 m2.

Stofarm

‘Er gebeurt veel op het gebied van stofarme ruimtes in de hightech’, vertelt van Opdorp. ‘Er is een groeiende vraag, vanuit verschillende markten, maar vooral in de semiconductorindustrie is er vraag naar meer capaciteit. En als je daar commitment op afgeeft, dan moet je ook zorgen dat je je proces goed voor elkaar hebt.’

Van Opdorp startte een onderzoek naar de mogelijkheden om het hele proces in eigen huis te ’halen. ’We doen al aardig wat voor deze markten, maar het deel van het reinigen en verpakken besteedden we nog uit aan derden. Dat is op zich prima te managen, maar de doorlooptijden zijn lang en de loonbedrijven die dit doen, zitten niet in onze regio. Dat heeft extra logistiek tot gevolg.’

Vertrouwen

Hij nodigde verschillende partijen uit om de mogelijkheden te bespreken, waarbij de keuze snel was gemaakt voor ProCleanroom uit Eersel. De betrokkenheid en het gevoel zorgde direct voor vertrouwen. ‘We willen zelf de kennis opbouwen en daarbij leunen op de deskundigheid van de leverancier. ProCleanroom nam ons in mee in de journey en we hadden het gevoel dat zij ons ook echt zouden ontzorgen. Want als je er zelf minder ervaring mee hebt, dan is het fijn als iemand je het hele plaatje kan voorleggen.’

‘We zetten een grote stap voor nauwere samenwerkingen met klanten die meer complexiteit vragen’

Directeur Niels Ferguson van ProCleanroom: ‘We nemen bedrijven echt bij de hand. We kijken naar workflow, reinheidseisen en gewenste capaciteit. Aan de hand daarvan wordt de lay-out en de meest efficiënte indeling bepaald. Bovendien kijken we mee naar de toekomst. Kan de capaciteit of zelfs de gehele cleanroom worden uitgebreid? Wij zijn uniek door de volledige ontzorging, van het ontwerpen en bouwen van de ruimte, tot de inrichting, accessoires en verbruiksartikelen.’

Maatwerk

Elke cleanroom is maatwerk. ‘We beginnen met een uitgebreide inventarisatie, dat is nodig voor het beste eindresultaat. Iedere cleanroom wordt ontworpen volgens het lean-principe, met als doel het leveren van een cleanroom die zo efficiënt mogelijk presteert. De geleverde oplossing is een zeer hoogwaardige PanelBloc cleanroom, die bestaat uit volledige vlakke wanden, vloeren en plafonds met de hoogste brandklasse, lekdichtheid en isolatiewaardes in de markt. Allemaal voorzien van een speciale coating die zorgt voor maximale reinheid.” Ferguson legt uit dat die afwerking ervoor zorgt dat particles zich minder goed hechten op het oppervlak. Bij het reinigen wordt een particle opgenomen door een doek of airborne gemaakt, waarbij het door de overdruk in de ruimte wordt afgevoerd.

Inrichting

BOZ en ProCleanroom bekeken samen de gewenste workflow, waarbij het onder andere gaat om de grootte van de producten. Door dat goed in beeld te brengen, kan je de cleanroom zo ontwerpen dat de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk verlopen. Fit for purpose, noemt Ferguson het. ‘Tijdens dit onderzoek maken we een indeling, gebaseerd op de gewenste reinheidspecificaties – in dit geval ISO-klasse 6 in de hoofdruimte. Daarmee is die ruimte geschikt voor het reinigen, verpakken en assembleren van producten met een reinheidsniveau volgens grade 2 en 4 specificaties.’

Voordat kon worden overgegaan tot de bouw moest de vloer worden geëgaliseerd en werd er een draagconstructie gerealiseerd in de hal. Van Opdorp neemt ons mee naar de werkvloer. Hij vertelt over de inspectieruimte van de cleanroom. ‘Die inspectieruimte kan volledig worden verduisterd en dan kun je met behulp van uv-licht componenten controleren op aanwezige vervuiling. Ook de inrichting en apparatuur voor deze ruimte is door ProCleanroom geleverd.’

Monitoring

De ruimte is uitgerust met een cleanroom monitoringsysteem dat de condities naar behoefte regelt en continu controleert. Wordt er in het weekend niet mee gewerkt, dan kan de cleanroom zich daar zelf op inregelen. ‘Duurzaamheid is belangrijk en we kijken dus heel strak naar de dimensionering van de cleanroom en de behoefte op het moment zelf. Met dit monitoringsysteem kun je op afstand meekijken en kun je componenten zoals de fan-filtermotoren zo energie-efficiënt mogelijk inregelen. En je kunt ook zien of er bijvoorbeeld service uitgevoerd moet worden.’ Het systeem is ingericht voor remote-functionaliteit, beschikt over datalogging en is geschikt voor een closed-loop-regeling met deeltjestellers voor continue bewaking van – en sturing op reinheid van de cleanroom. ‘Omdat het geheel plc-based is, kun je met IO alle kanten uit. De cleanroom is flexibel en geschikt voor een eventuele implementatie van grade 2 vacuüm en grade 1 processen in de toekomst’, zegt Ferguson.

Tussen de oren

‘Hoewel we voor de cleanroom met een vast en goed opgeleid team werken, hebben we intern het besef gemaximaliseerd en alle medewerkers hebben een cursus gevolgd. Want je hebt het commitment nodig en dus is het belangrijk dat iedereen inzicht krijgt in wat het nou allemaal precies inhoudt. Niet alleen het product, maar ook het proces, het effect van bijvoorbeeld smeer- en koelmiddelen, make-up en eten. En ook de scheiding van producten’, vertelt Van Opdorp. Dat bleek een echte eyeopener. De gang naar schoner werken wordt nu op veel meer plekken ook buiten de cleanroom ingezet.

Hij is blij met de aanpak van ProCleanroom. ‘Alles is zeer compleet opgeleverd. We hadden zelf beperkte ervaring, dus was deze begeleiding heel prettig. Ook de inrichting is door hen geleverd, van de uv-lampen tot en met het meubilair. We nemen ook de kleding, handschoenen en reinigingsproducten af, net als service en onderhoud.’ BOZ heeft nu dus één partner voor alles omtrent de cleanroom. Daarbij horen ook de jaarlijkse validaties om te bepalen of de cleanroom nog aan zijn ISO-classificatie voldoet.

Onderscheidend

Door nu in eigen huis deze reiniging en verpakking te verzorgen, zijn de faalkosten gedaald. Wat voorheen afkeur werd, bijvoorbeeld een klein krasje, kan nu snel worden verholpen. ‘Als je het doet moet je het goed doen’, zegt Van Opdorp. ‘Het is een fantastische aanwinst voor ons bedrijf. Hiermee kunnen we ons klantprofiel uitbreiden, het risicoprofiel verlagen en we maken in huis een hogere kwaliteit. We zetten een grote stap voor nauwere samenwerkingen met klanten die meer complexiteit vragen. En daarmee onderscheiden we onszelf nog maar weer eens.’