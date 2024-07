Bossard Groep heeft vorige week aangekondigd dat zij Dejond Fastening NV (“Dejond”), een Belgisch bedrijf en een toonaangevende fabrikant van blindklinkmoeren, heeft overgenomen. Dejond is gespecialiseerd in de distributie van hoogwaardige bevestigingssystemen met hun eigen merk, Tubtara®.

Gericht op groei in de markt voor blindklinkmoeren, met gebruikmaking van technische expertise en nieuwe marktkanalen

Peter Brans, de nieuwe algemeen directeur van Dejond Fastening NV, benadrukt betrouwbaarheid, vertrouwen en innovatie

Investeren in toonaangevende, innovatieve bedrijven met groeipotentieel voor de toekomst

Door de overname verwerft Bossard Groep kennis van blindklinkmoertechnologie evenals knowhow in productie- en koudvervormtechnieken. Door expertise, middelen en markttoegang te combineren, zal de overname leiden tot meer waardecreatie voor stakeholders. Bovendien biedt het toegang tot een breed distributienetwerk in België en delen van Noord-Frankrijk en Nederland – een regio met potentieel voor Bossards Europese business.

“Deze overname weerspiegelt onze toewijding aan groei in de blindklinkmoermarkt. Technische expertise en nieuwe marktkanalen zullen ons helpen deze productcategorie verder te ontwikkelen en geavanceerde bevestigingsoplossingen aan onze klanten aan te bieden,” aldus Rolf Ritter, CEO van Bossard Central Europe.

Dejond opereert in een hoogwaardige, technische nichemarkt die volgens Bossards onderzoek in de toekomst nog relevanter zal worden. De markt voor blindklinkmoeren zal naar verwachting gestaag groeien in de komende jaren. Blindklinkmoeren worden voornamelijk gebruikt in plaatmetaal, composiet- en kunststoftoepassingen in diverse sectoren zoals machines, automotive, lucht- en ruimtevaart, spoorwegen en elektrificatie.

Een voorbeeld hiervan is dat Tubtara® actief is in de elektrificatiemarkt, zoals laadstations voor elektrische voertuigen. Laadstations moeten bestand zijn tegen de externe omgeving en veilig worden afgesloten na installatie. Een gesloten Tubtara® met afdichting onder de kop is de oplossing voor een omkeerbare schroefverbinding die de binnenkant afdicht tegen de elementen.

Bossard Groep heeft Peter Brans aangesteld als nieuwe algemeen directeur van Dejond. “Bossard werkt al drie decennia samen met Dejond en onze relatie is gebaseerd op dezelfde waarden: betrouwbaarheid, vertrouwen en innovatie. Bossard en Dejond zijn een perfecte match voor een nog succesvollere toekomst,” aldus Brans.

Peter Brans maakt sinds 2018 deel uit van Bossard als voormalig Global Head Assembly Technology Expert (ATE) en vervulde vanaf 2023 de functie van Vice President Composite Solutions & ATE Engineering Services. Zijn professionele ervaring, ook vóór zijn tijd bij Bossard, toont een uitgebreide staat van dienst in de bevestigingsindustrie.

Investeren in toekomstige technologieën

De afgelopen jaren heeft Bossard Groep geïnvesteerd in toonaangevende, innovatieve bedrijven met groeipotentieel voor de toekomst. Naast de overname van Dejond heeft Bossard geïnvesteerd in producttechnologieën zoals MultiMaterial-Welding, momenteel de meest innovatieve mechanische bevestigingsoplossing in decennia, en bigHead, een toonaangevende oplossing voor lichtgewicht en composietmaterialen.

Deze investeringen tonen Bossards toewijding aan het vinden van technische oplossingen voor toekomstige uitdagingen.

70 jaar innovatie en uitmuntendheid met Tubtara®

Tubtara® viert dit jaar een opmerkelijke mijlpaal: haar 70-jarig jubileum. Opgericht in 1901 als Etablissements Dejond Anvers, begon het bedrijf als een kleine metaalhandelaar in Antwerpen, België. In 1954 lanceerde Dejond het merk Tubtara®, waarmee een belangrijke mijlpaal werd bereikt en de weg werd vrijgemaakt voor decennia van innovatie in de productie van blindklinkmoeren. Vandaag de dag is Tubtara® een Europese fabrikant van blindklinkmoeren die wereldwijd hoogwaardige oplossingen biedt. De robuuste koudvervormingsproductieprocessen van het bedrijf garanderen betrouwbaarheid en uitstekende mechanische prestaties. Tubtara® biedt standaard en waterdichte blindklinkmoeren, evenals op maat gemaakte opties. Belangrijke innovaties omvatten het pionieren van koudgevormde roestvrijstalen blindklinkmoeren, op maat gemaakte ontwerpen en blindklinkmoeren met extra functionaliteiten.

De Bossard Groep is een toonaangevende strategische partner voor industriële verbindings- en assemblageoplossingen voor OEM-klanten over de hele wereld en beschikt over bewezen vaardigheden in engineering- en logistieke diensten. Bossard werd opgericht in Zug in 1831. Vandaag de dag vertrouwen zowel lokale als multinationale ondernemingen op Bossards competenties om hun productiviteit te verhogen. Bij Bossard noemen we dit concept en klantbelofte “Proven Productivity”. Het omvat de optimalisatie van processen en vermindering van voorraden om de efficiëntie en productiviteit te verhogen. Bossard speelt ook een pioniersrol bij het opzetten van intelligente productiefaciliteiten als onderdeel van Industrie 4.0. Met 2.900 medewerkers op 82 locaties in 31 landen wereldwijd, genereerde de Bossard Groep een omzet van CHF 1.069,0 miljoen in het boekjaar 2023. Bossard is genoteerd aan de SIX Swiss Exchange.