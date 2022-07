Bosch Rexroth is van plan de hydraulische bedrijfsactiviteiten uit te breiden met de overname van HydraForce, Inc., gevestigd in Lincolnshire, Illinois (VS). HydraForce ontwikkelt en produceert compacte hydraulische ventielen en oplossingen met 2.100 medewerkers in zes productievestigingen in de VS, Brazilië, Groot-Brittannië en China. Bosch Rexroth en HydraForce hebben hiertoe op 15 juli 2022 een overeenkomst ondertekend. De overnameprijs wordt niet bekendgemaakt. De transactie is onderworpen aan antitrustgoedkeuring.

Met de geplande overname van HydraForce vergroot Bosch Rexroth de aanwezigheid in Noord-Amerika, breidt het haar verkoopnetwerk verder uit en verkrijgt het een betere toegang tot de markt. “Door de overname van HydraForce versterken we onze aanwezigheid in complementaire regio’s en ontwikkelen we een evenwichtiger aanwezigheid in Europa en Noord-Amerika, terwijl we ook groei in Azië mogelijk maken”, aldus Rolf Najork, lid van de Raad van Bestuur van Robert Bosch GmbH en CEO van Bosch Rexroth AG.

‘Geweldige kansen’

“In Bosch Rexroth hebben we een uitstekende partner gevonden die onze visie op innovatie, klantgerichtheid, applicatie expertise en cultuur deelt. Ik ben ervan overtuigd, dat de nieuwe eigenaar geweldige kansen zal creëren voor onze klanten, partners en werknemers wat zal leiden tot duurzame groei,” aldus Mike Terzich, President en CEO van HydraForce. De gecombineerde activiteiten zorgen voor een gevarieerd aanbod van compacte hydrauliekoplossingen voor klanten. Terwijl Bosch Rexroth een breed scala aan compacte hydraulische componenten en systemen aanbiedt, produceert HydraForce mechanische en elektrische cartridge valves en hydraulisch geïntegreerde circuits (HIC). Compacthydrauliek is met name waardevol vanwege de hoge vermogensdichtheid en toepasbaarheid bij essentiële secundaire functies af in hydraulische systemen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat het heffen en zakken van lasten bij graafmachines veilig en nauwkeurig kan plaatsvinden.

”Bosch Rexroth heeft een sterke basis met haar breed uiteenlopende portfolio en internationale positionering. De overname van HydraForce vergroot onze wereldwijde markttoegang via indirecte verkoopkanalen: Verkooppartners en systeemintegratoren worden belangrijke doelgroepen. In deze uitdagende tijden helpen we ook om regionale toeleveringsketens te stabiliseren, zodat we onze klanten nog beter kunnen ondersteunen”, aldus Frank Hess, Vice President Compact Hydraulics Business Unit van Bosch Rexroth. De business unit telt momenteel 1.800 medewerkers en beschikt over vier productielocaties in China, de VS, Duitsland en Italië.

Hydrauliek: investeringen in overnames, partnerschappen en productienetwerk

Bosch Rexroth is actief op het gebied van compacthydrauliek, industriële en mobiele hydrauliek. Fluid technology is een van de belangrijkste toeleveringssectoren voor de machinebouw en de industrie in haar geheel. Hydraulische systemen worden gebruikt in de bouw, de landbouw en bij gereedschapswerktuigen, alsmede bij het vervoer en de verwerking van materialen. De sector maakt een solide groei door en heeft een goede orderpositie. De Duitse VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) verwacht dit jaar een omzetstijging van 6 procent (bron: VDMA, 2022).

Doelgerichte overnames

Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, investeert Bosch Rexroth in doelgerichte overnames, strategische partnerschappen en in de modernisering en uitbreiding van zijn productienetwerk. Zo heeft Bosch Rexroth onlangs een minderheidsbelang genomen in de Zwitserse onderneming BRUSA HyPower AG en is het van plan de samenwerking in het off-highway segment te intensiveren. BRUSA ontwikkelt, met haar ongeveer 220 medewerkers, hoogwaardige componenten voor elektrisch aangedreven voertuigen. Bosch Rexroth investeert de komende vijf jaar ook meer dan 80 miljoen euro in de hoofdvestiging voor mobielhydrauliek in Elchingen. Daar worden aandrijftehchnische producten voor mobiele machines zoals graafmachines, wielladers, mobiele kranen, tractoren of maaidorsers vervaardigd.