Bosch Rexroth en Zhejiang Hechuan Technology zijn van plan hun krachten te bundelen op het gebied van industriële automatisering in China. Bosch Rexroth is een in Duitsland gevestigde toonaangevende leverancier van automatiserings- en elektrificatieoplossingen en is sinds 1978 actief in China. Zhejiang Hechuan Technology, gericht op research & development, productie, verkoop en applicatie-integratie van industriële automatiseringsproducten, is gevestigd in Quzhou, provincie Zhejiang, en genoteerd aan de beurs van Shanghai. Op 2 november 2023 werd een overeenkomst getekend om een ​​joint venture op te richten, voornamelijk voor de Chinese automatiseringsmarkt. Als tweede onderdeel van het partnerschap zal Bosch Rexroth een minderheidsbelang verwerven in Zhejiang Hechuan Technology om een ​​strategische investeerder in het bedrijf te worden, wat de betrokkenheid van beide partijen bij de joint venture benadrukt.

Focus op automatiserings- en elektrificatieproducten met een optimale cost-performance ratio

Bosch Rexroth verwerft minderheidsaandeel in Zhejiang Hechuan Technology

De nieuwe joint venture zal haar portfolio op de markt brengen onder de merknaam Le-AutomatiX en gevestigd zijn in Shanghai

“De joint venture zal een krachtige speler worden op de Chinese automatiseringsmarkt. Klanten zullen profiteren van een gezamenlijk portfolio, gevormd door twee sterke partners, die zo nog beter voldoen aan hun behoeften op het gebied van specificaties, technologie en prijs. Het combineren van onze competenties op het gebied van industriële automatisering zal ook de succesvolle ontwikkeling van onze respectievelijke bedrijven ondersteunen”, zegt Thomas Fechner, lid van de raad van bestuur van Bosch Rexroth en verantwoordelijk voor Factory Automation.

Zhejiang Hechuan Technology is een technologiegedreven leverancier en beschikt over een sterke competentie op het gebied van lokale aanwezigheid. Met snelle responstijden en hoge productiecapaciteit heeft het bedrijf zijn productportfolio voortdurend verrijkt, vooral op de servomarkt. Zhejiang Hechuan Technology heeft al een substantiële positie verworven op de Chinese markt. “Gebaseerd op een gedeelde visie op innovatie-initiatieven, en door onze krachten te bundelen, streven we ernaar ecosysteempartners te worden in de gehele waardeketen van industriële automatisering, waardoor we met ons werk een beter leven kunnen creëren”, zegt Wang Xiangbin, voorzitter van Hechuan Technology.

Het is de bedoeling dat de nieuw opgerichte joint venture een compleet automatiseringsproductportfolio en FTS (Flexible Transport Systems) zal aanbieden, met als doel tegemoet te komen aan de eisen van lokale klanten op het gebied van snelheid en een optimale cost-performance ratio.

De joint venture zal een eigen netwerk voor directe verkoop en service opzetten. Op basis van de competenties en middelen van beide partners zal het nieuwe bedrijf naar verwachting in Shanghai worden gevestigd. De oprichting van de joint venture is onderworpen aan de goedkeuring van verschillende instanties, waaronder de antitrustautoriteiten.