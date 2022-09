Bosch Rexroth investeert in de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten op het gebied van fabrieksautomatisering en heeft overeenstemming bereikt over de overname van de specialist in motion control Elmo Motion Control Ltd, met hoofdkantoor in Petach-Tikva, Israël. Elmo ontwikkelt en produceert elektrische high-end servo-aandrijvingen en motion controls voor industriële automatisering. Het bedrijf heeft ongeveer 330 medewerkers in dienst. De krachtige, uiterst ruimtebesparende en nauwkeurige aandrijvingen vormen een aanvulling op het productportfolio van Bosch Rexroth rond het automatiseringsplatform ctrlX AUTOMATION. Bosch en Elmo hebben daartoe op 4 september 2022 een overeenkomst ondertekend. De overnameprijs wordt niet bekendgemaakt. De transactie is onderworpen aan antitrustgoedkeuring.

Er is een voortdurend groeiende vraag naar slimme automatisering en Industrie 4.0-oplossingen die de productiviteit in fabrieken verhoogt en hulpbronnen bespaart. “Fabrieksautomatisering is een duidelijk focus topic bij Bosch Rexroth. We versterken ons portfolio zowel organisch door de ontwikkeling van innovatieve producten zoals ctrlX AUTOMATION als door passende overnames zoals Elmo”, zegt Thomas Fechner, hoofd van de Business Unit Automation and Electrification Solutions van Bosch Rexroth.

Door de overname worden de innovatieve kracht en dynamiek van Elmo gecombineerd met de expertise op het gebied van fabrieksautomatisering van Bosch Rexroth. Het is de intentie van Bosch om de capaciteiten van Elmo op het gebied van de ontwikkeling en productie van de meest geavanceerde producten op het gebied van motion en servobesturing te versterken. Het is de bedoeling dat Elmo een Israëlische entiteit blijft, met lokaal management en behoud van het huidige personeel.

Alleen vloeren, plafonds en muren liggen vast. Al het andere is flexibel – zo ziet Bosch Rexroth de fabriek van de toekomst. De onderneming presenteert voortdurend oplossingen op de markt die perfect in dit concept passen. Met de toevoeging van de slimme, zeer compacte en robuuste aandrijvingen van Elmo vult Bosch Rexroth het portfolio op ideale wijze aan. “De technologie van Elmo stelt ons in staat om aandrijvingen ter grootte van een smartphone te integreren in bijvoorbeeld robots of autonome transportvoertuigen”, aldus Fechner. “Elmo-technologieën openen zo nieuwe toepassingsgebieden die bijzondere technologische uitdagingen met zich meebrengen, zoals autonome transportvoertuigen, servicerobots of de decentrale plaatsing van aandrijvingen in machines. Hier tonen Elmo producten hun sterke punten vooral door hun bewegingsprestaties, compactheid, energie-efficiëntie en precisie gecombineerd met een hoge dynamiek.”

Haim Monhait, oprichter en eigenaar van Elmo Motion Control zegt: “Ik ben erg blij dat het Elmo team, onze technologie en onze klanten nu een duidelijker en nog veelbelovender pad naar de toekomst hebben. Elmo sluit zich aan bij Bosch Rexroth, niet alleen omdat onze producten elkaar goed aanvullen – maar ook omdat de onderneming een klantgerichte aanpak in fabrieksautomatisering nastreeft met overtuigende groeiambities. Elmo zal innovatieve, slimme en toonaangevende oplossingen voor motion control blijven creëren om de prestaties van machines te verbeteren ten voordele van onze klanten.”

Elmo Motion Control is gespecialiseerd in technologisch geavanceerde, maar toch compacte servo-aandrijvingen en motion control. Deze elektrische servo-aandrijvingen en motion controllers zijn uiterst slim gebouwd en garanderen een volledig gecertificeerde functionele veiligheid. De producten passen met name goed in de segmenten semiconductor, electronic manufacturing, electrical industry, robotics, medical, automated guided vehicles (AGV), automatic warehousing, en de packaging and food industry. Elmo werd in 1988 opgericht als een privé-onderneming gevestigd in Petach Tikva, nabij Tel Aviv, Israël. Naast de hoofdvestiging heeft de onderneming ook een assemblagefabriek in Polen.

Investeringen in fabrieksautomatisering Bosch Rexroth heeft al in het voorjaar van 2022 een meerderheidsaandeel in Kassow Robots verworven. Het Deense bedrijf met ongeveer 25 medewerkers produceert collaboratieve robots (cobots) die op veel verschillende manieren kunnen worden ingezet in de industriële productie. De cobots bieden een hoog laadvermogen en bereik en kunnen werken in de krapste ruimtes: Uitgerust met zeven assen kan een cobot van Kassow Robots als een arm om hoeken rondreiken en biedt zo een flexibiliteit die ongeëvenaard is op de markt.