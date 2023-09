Bosch Rexroth en Zhuhai Enpower Electric Co., Ltd., gevestigd in Zhuhai, China, zijn voornemens om een joint venture op te richten voor de ontwikkeling en verkoop van off-highway producten en toepassingen voor off-highway elektrificatie, voornamelijk voor de Chinese markt. De industriële leiding zal in handen zijn van Bosch Rexroth. Hiertoe werden overeenkomsten getekend op 12 september 2023. Beide partijen zijn overeengekomen om de details van de overeenkomst vertrouwelijk te houden. De oprichting van de joint venture is onderworpen aan de goedkeuring van verschillende instanties, waaronder de antitrust autoriteiten.

De organisatie wordt gevestigd in Shanghai Het portfolio omvat elektrische en elektronische componenten, software en tandwielkasten

“De elektrificatie van mobiele machines is een van de belangrijke thema’s van Bosch Rexroth voor de toekomst. Deze joint venture is een logische stap in de versterking van ons zakelijk belang in offhighway elektrificatie in China”, zegt Dr. Steffen Haack, CEO van Bosch Rexroth. Door de voortdurende aandacht voor milieubescherming in China en de rest van de wereld, heeft ook de bouwmachine-industrie zich de afgelopen jaren getransformeerd en stimuleert daarmee de voortdurende ontwikkeling van bouwmachines op het gebied van elektrificatie, gewichtsbesparing en connectiviteit. “Daarom voegen we nu technisch complementaire en competitief geprijsde oplossingen aan ons eLION productportfolio toe, die tegelijkertijd efficiëntie, productiviteit en betrouwbaarheid bieden voor onze Chinese klanten”, zegt Matthias Aberle, Senior Vice President Business Unit Mobile Hydraulics bij Bosch Rexroth.

De vraag naar nieuwe off-highway voertuigen aangedreven met energie uit alternatieve energiebronnen is snel gegroeid. Er is wereldwijd een enorme marktomvang en ruimte voor ontwikkeling mogelijk. “Vooral de markt voor off-highway elektrificatie in China groeit snel sinds 2020. Dit is het juiste moment om ons specifieke aanbod voor klanten in deze aantrekkelijke regio te vergroten”, zegt Fowai Lau, General Manager van Bosch Rexroth in China en de regio Oost-Azië.

Enpower is een van de belangrijkste spelers op het gebied van research & development en de productie van aandrijfsystemen voor nieuwe energie voertuigen. De producten kunnen op grote schaal worden toegepast in nieuwe energie voertuigen, hybride voertuigen, bedrijfsvoertuigen, etc en worden ook veel gebruikt in bepaalde segmenten van de nieuwe energie off-highway markt. Het bedrijf is genoteerd aan de Shenzhen Stock Exchange.

“Onze producten hebben een hoge efficiëntie, hoge vermogensdichtheid, competitieve prijzen en andere voordelen. Met onze samenwerking met Bosch Rexroth willen we de strategische belangen van beide partijen maximaliseren, en bestaande en nieuwe klanten in de off-highway markt overtuigen”, zegt Jiang Guibin, voorzitter van Zhuhai Enpower Electric.

“Bosch Rexroth is een toonaangevend merk in de mobiele hydrauliekindustrie en Enpower richt zich op nieuwe energie voertuigen. We zien de positieve impact van deze joint venture op vele gebieden, met name wat betreft de markt en klanten. Chinese klanten kunnen profiteren van een breed productportfolio met een goede cost-performance verhouding,” zegt Dr. Li Hongyu, lid van de Raad van Bestuur en Deputy General Manager van Enpower.

Door de sterke punten van de twee toekomstige partners te combineren, omvat het productportfolio elektrische en elektronische componenten, software en tandwielkasten. De joint venture vestigt het hoofdkantoor in Shanghai en zal een eigen sales- en servicenetwerk opzetten.