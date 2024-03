Bosch Rexroth en TotalEnergies willen nauwer samenwerken bij de ontwikkeling, kwalificatie, introductie en marketing van hydraulische vloeistoffen op waterbasis met de nadruk op duurzaamheid, brandwerendheid en prestaties.

De geplande samenwerking zal zich richten op duurzamere waterhoudende, biologisch afbreekbare en brandwerende alternatieven voor hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie. Ze zullen dus milieuvriendelijker en veiliger zijn dan eerdere oplossingen, terwijl ze vergelijkbare prestaties leveren.

“Door deze stap te zetten in het kader van onze verantwoordelijkheid als toonaangevende hydrauliekspecialist, stimuleren we de ontwikkeling naar duurzaamheid ook op het gebied van hydraulische vloeistoffen. TotalEnergies is de eerste partner met wie we samenwerken op het gebied van duurzame alternatieven voor hydraulische vloeistoffen op basis van minerale olie. Deze zullen op grote schaal beschikbaar zijn op de markt”, zegt Dr. Steffen Haack, CEO van Bosch Rexroth.

Als onderdeel van de geplande niet-exclusieve samenwerking zal Bosch Rexroth verantwoordelijk zijn voor het definiëren van de vereisten voor de betreffende vloeistoffen alsmede voor het testen, kwalificeren en certificeren ervan. De hydrauliekspecialist die op veel gebieden toonaangevend is, zal daarbij ook bijdragen aan de markttoegang. TotalEnergies, een wereldwijde leverancier van hydraulische vloeistoffen en andere producten, ontwikkelt en distribueert de vloeistoffen. Samen willen de bedrijven ook bijdragen aan het noodzakelijke standaardiseringswerk en het ontwikkelen van business modellen.

Het doel: gekwalificeerde, gecertificeerde, duurzamere alternatieven voor vloeistoffen op basis van minerale olie – voor de hele industrie.

