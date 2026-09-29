Bosch Rexroth verkoopt zijn Compact Hydraulics Customizing Center in Haarlem aan Holland Motion Group (HMG). Met de overdracht kiest de aandrijf- en besturingsspecialist voor een duidelijke taakverdeling in de keten: Bosch Rexroth concentreert zich sterker op complexe oplossingen, software en systemen voor grote OEM’s, terwijl gecertificeerde partners maatwerk, engineering en service dichter bij de Nederlandse markt organiseren. De overdracht staat gepland voor 4 januari 2027.

Voor de activiteiten in Haarlem richt Holland Motion Group een nieuwe onderneming op: Holland Hydraulics Haarlem B.V. Deze neemt de activa van het Customizing Center over. Alle gespecialiseerde medewerkers gaan mee naar de nieuwe onderneming, waardoor de opgebouwde hydrauliekkennis behouden blijft.

Het expertisecentrum in Haarlem kent zijn oorsprong in Oil Control Netherlands, dat in 1991 werd opgericht. In 2004 volgde de bouw van een gespecialiseerde werkplaats. De locatie ontwikkelde zich vervolgens tot een kennis- en engineeringcentrum voor compacte hydraulische oplossingen.

Meer maatwerkcapaciteit

Voor Holland Motion Group betekent de overname een uitbreiding van zowel capaciteit als technische competenties. Vanuit Haarlem wil de groep inspelen op de groeiende vraag naar klantspecifieke hydraulische oplossingen.

Holland Hydraulics Haarlem wordt direct Certified Excellence Partner van Bosch Rexroth voor Compact Hydraulics, inclusief HydraForce Hydraulics. Daarmee blijven beide bedrijven na de verkoop nauw samenwerken.

‘Onze belangrijkste prioriteit was het vinden van een partner die niet alleen de benodigde middelen meebrengt om de activiteiten verder te ontwikkelen, maar ook een hightech toekomst biedt aan het gespecialiseerde team’, zegt Arjan Coppens, Managing Director van Bosch Rexroth Nederland. Volgens hem delen beide bedrijven dezelfde focus op technische expertise, kwaliteit en klantondersteuning.

Specialisatie in de keten

Achter de verkoop zit een bredere strategische keuze. Bosch Rexroth wil wereldwijd meer gebruikmaken van gecertificeerde externe partners voor verkoop, engineering en service. Daardoor kan het bedrijf de eigen organisatie sterker richten op complexe technische oplossingen, software en systemen voor grote OEM-klanten en strategische accounts.

Holland Motion Group krijgt juist een grotere rol in klantspecifieke engineering en ondersteuning gedurende de levenscyclus van hydraulische systemen. Daarmee ontstaat een taakverdeling die ook elders in de maakindustrie zichtbaar is: technologieproducenten focussen op hun kerntechnologie en systeemontwikkeling, terwijl gespecialiseerde partners een groter deel van customization, integratie en service voor hun rekening nemen.

Landelijk netwerk voor hydrauliek en aandrijftechniek

Met de overname breidt HMG zijn Nederlandse netwerk verder uit. Holland Hydraulics Haarlem richt zich op Compact Hydraulics en Mobile Hydraulics. Holland Hydraulics in Hengelo is gespecialiseerd in Industrial Hydraulics. Daarnaast behoren Holland Actuators in Hengelo en Hydro-Vasli Tilburg tot de groep.

Voor Nederlandse machinebouwers en andere industriële klanten moet daarmee een breder regionaal netwerk ontstaan voor hydrauliek, aandrijftechniek, engineering en service.

Bosch Rexroth en Holland Motion Group werken de komende maanden gezamenlijk aan de overgang. De operationele overdracht van de Haarlemse activiteiten staat gepland voor 4 januari 2027.