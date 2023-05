Bosch Rexroth verandert de opzet van de Raad van Bestuur met het oog op verdere groei. Vanaf 1 juni zal Roland Bittenauer (52) de verantwoordelijkheid voor global sales en marketing op zich nemen. Thomas Fechner (52) is vanaf dezelfde datum verantwoordelijk voor factory automation. Thomas Donato (51), voorheen verantwoordelijk voor beide gebieden, stapt binnen de Bosch Group over naar Power Tools in de rol van President. Vanaf 1 juni bestaat de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth daarmee uit vijf leden: Dr. Steffen Haack, Holger von Hebel, Roland Bittenauer, Thomas Fechner en Reinhard Schäfer.

Bosch Rexroth wil sneller blijven groeien dan de markt, waarbij de factory automation business naar verwachting bijzonder sterk zal groeien. De nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur ondersteunt deze groeiplannen. De taken die Donato voorheen had, worden gesplitst in twee individuele verantwoordelijkheidsgebieden. Hierdoor kan Bittenauer zich volledig concentreren op zijn verantwoordelijkheidsgebied als chief sales en marketing officer. Met Fechner valt de factory automation business nu voor het eerst onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid zonder andere functionele taken.

“Sinds begin 2022 heeft Thomas Donato impulsen gegeven in mobile hydraulics en later in sales, marketing en factory automation en dus bijgedragen aan de zeer succesvolle ontwikkeling van Bosch Rexroth. Ik wil hem graag van harte bedanken voor zijn inzet voor Bosch Rexroth en wens hem alle succes in zijn nieuwe rol bij Power Tools,” zegt Dr. Markus Forschner, CFO van Bosch Group en Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bosch Rexroth. “Met Roland Bittenauer als chief sales en marketing officer en Thomas Fechner verantwoordelijk voor onze factory automation hebben we twee experts in de directie van Bosch Rexroth die beide in hun vorige functies al de koers voor verdere ontwikkeling hebben uitgezet. Nu, als deel van het directieteam, zullen zij winstgevende groei stimuleren met de nog duidelijkere verdeling van verantwoordelijkheden.

Bittenauer werkt al bij Bosch Rexroth sinds voorjaar 2021 en is verantwoordelijk voor sales in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De regio van het bedrijf met de hoogste sales. Voorheen had de Oostenrijker senior sales posities bij Parker Hannifin en het Oostenrijkse bedrijf Hainzl Industrie¬systeme. Bittenauer voltooide zijn ingenieursopleiding aan de HTL Steyr op het gebied van automotive en mechanische engineering. Vanaf 1 juni zal Wolfram Ulrich, momenteel sales manager in de business unit Large Hydraulic Drives, waarvan de producten onder het merk Hägglunds op de markt worden gebracht, de verantwoordelijkheid voor sales in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op zich nemen.

Fechner sloot zich aan bij de Bosch Group in 1998 en heeft sinds 2009 verschillende engineering en management posities gehad bij Bosch Rexroth. Vanaf 2021 is hij verantwoordelijk voor de business unit Automation & Electrification Solutions in Lohr. Met het modulaire automatiseringssysteem CtrlX AUTOMATION bieden zij een kernelement van Factory Automation van Bosch Rexroth. Verder is Fechner verantwoordelijk voor de locatie in Ulm, waar het bedrijf sinds 2019 een customer- en innovationcenter heeft. Fechner heeft natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit van Stuttgart. Vanaf 1 juni zal Dr. Maik Rabe het management van de business unit Automotion & Electrification Solutions overnemen. Hij zal zijn huidge positie als Head of Development behouden.