Bosch zet zijn groeikoers voort met een strategische overname. Voor de bedrijfssector Energy and Building Technology is de Bosch Groep van plan de wereldwijde HVAC-oplossingen voor residentiële en licht commerciële gebouwen van Johnson Controls over te nemen. Als onderdeel van deze transactie is Bosch ook van plan 100 procent van de Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning (JCH) joint venture over te nemen, inclusief het belang van Hitachi van 40 procent. De aandeelhouders en de Raad van commissarissen van Bosch hebben de transactie goedgekeurd. Bindende overeenkomsten over de overnames werden vandaag door de betrokken partijen ondertekend. De overname is onderworpen aan de goedkeuringen van de antitrustautoriteiten.

Bosch-voorzitter Stefan Hartung: “Grootste transactie in de geschiedenis van Bosch en belangrijke mijlpaal in de implementatie van onze bedrijfsstrategie voor 2030.”

Bosch vicevoorzitter Christian Fischer: “De overgenomen entiteiten zullen Home Comfort versterken in een uiterst aantrekkelijk segment en onderdeel worden van de kernactiviteiten van Bosch.”

Uitbreiding van aanwezigheid in de VS en Azië.

Innovatieve, energie-efficiënte oplossingen voor de overstap naar alternatieve energie en voor het helpen verminderen van de opwarming van de aarde.

De omzet van de Bosch Home Comfort Group zal stijgen van ruwweg 5 miljard euro naar 9 miljard euro.

De geïntegreerde eenheid zal dan meer dan 26.000 medewerkers en een complementaire portfolio op het gebied van interfaces tussen verwarming en koeling hebben.

De aankoopprijs voor de overgenomen bedrijven is 8 miljard dollar (7.4 miljard euro). De overname zal naar verwachting in ongeveer 12 maanden worden afgesloten. “Als grootste overname in de geschiedenis van Bosch is dit een belangrijke mijlpaal in de systematische implementatie van onze strategie voor 2030. We zetten de sterke ontwikkeling van Bosch op dynamische wijze voort en zullen met deze overname een wereldwijd leidende positie in de veelbelovende HVAC-markt bereiken,” aldus Stefan Hartung, voorzitter van de Raad van bestuur van Robert Bosch GmbH. “Door deze stap te zetten zullen we bovendien onze aanwezigheid in de VS en Azië versterken en een beter evenwicht tussen onze bedrijfssectoren bereiken. Dit maakt ook deel uit van onze strategie. Op deze manier zullen we verdere groeimogelijkheden openen en het bedrijf als geheel op een steviger basis zetten.”

Samen met JCH, plant deze Bosch-tak een bijkomende omzet van ongeveer 4 miljard euro (cijfer 2023) te genereren en zo’n 12.000 medewerkers over de hele wereld in dienst te nemen. De transactie omvat 16 productievestigingen en 12 engineering-faciliteiten in meer dan 30 landen. Hun productportfolio omvat het volledige spectrum van HVAC-oplossingen voor woningen en licht commerciële gebouwen, en omvat bekende merken als York en Coleman in de VS en Hitachi in Azië, waarvoor Bosch een licentie voor de lange termijn zal krijgen.

Christian Fischer, de vicevoorzitter van de Raad van bestuur van Robert Bosch GmbH, die verantwoordelijk is voor de strategische groei-initiatieven van de Bosch Groep, en dus voor deze geplande overname, voegt hieraan toe: “Met deze overname zal Bosch zijn groei versnellen en zijn omzet op de HVAC-markt bijna verdubbelen tot ongeveer 9 miljard euro. Samen met de nieuw verworven medewerkers willen we de enorme kansen grijpen die de markt biedt voor de verdere groei van deze nieuwe eenheid.” Het bedrijf verwacht dat de mondiale HVAC-markt tegen 2030 met 40 procent zal groeien, gedreven door technologische vooruitgang, de strijd tegen klimaatverandering en nieuwe regelgeving. “De overgenomen bedrijven zullen deel gaan uitmaken van de kernactiviteiten van Bosch – en dit zal klanten, installatiepartners en medewerkers ten goede komen,” voegt Fischer eraan toe. “We hebben in het verleden meerdere malen bewezen dat we merken succesvol kunnen integreren, ze vooruit kunnen helpen door investeringen, en ze kunnen versterken.”

In de woorden van George Oliver, CEO van Johnson Controls: “De residentiële en licht commerciële sector en zijn team van wereldklasse is de perfecte aanvulling op het Bosch-portfolio. We zijn ervan overtuigd dat het bedrijf onder het leiderschap van Bosch zal blijven uitblinken en innovatieve producten en diensten zal blijven leveren aan zijn klanten. We kijken uit naar hun voortdurende succes.”

Jun Abe, Executive Officer en Executive Vice President bij Hitachi, en Executive Officer en General Manager van de divisie Hitachi Connective Industries zegt: “Het nieuwe partnerschap met Bosch om een mondiale airconditioningactiviteit op te zetten is een belangrijke stap. De markt is dynamisch en bloeit. Ik ben er vast van overtuigd dat een mondiale leverancier als Bosch, met zijn sterke Europese aanwezigheid en vele jaren ervaring in de verwarmingsbranche, de optimale partner is voor de verdere uitbreiding van de mondiale airconditioningactiviteiten van het gevestigde Hitachi-merk.”