Bosch investeert 250 miljoen in de uitbreiding van de wafer fab in Reutlingen

Om het wereldwijde tekort aan chips tegen te gaan, is Bosch van plan zijn wafer fab in Reutlingen verder uit te breiden. Tussen nu en 2025 zal meer dan een kwart miljard worden geïnvesteerd in nieuwe productieruimte en de nodige cleanroomfaciliteiten. Daarmee krijgt Bosch de vuurkracht om te voldoen aan de voortdurend groeiende vraag naar chips die worden gebruikt in mobiliteits- en IoT-toepassingen. “We breiden onze productiecapaciteit voor halfgeleiders in Reutlingen systematisch uit”, zegt Dr. Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH. “Deze nieuwe investering zal niet alleen onze concurrentiepositie versterken, maar ook onze klanten ten goede komen en de crisis in de toeleveringsketen voor halfgeleiders helpen bestrijden.” Met de bouw van een nieuwe uitbreiding in Reutlingen wordt 38.750 vierkante meter extra ultramoderne cleanroom-ruimte gecreëerd. Vanaf 2025 zal deze extra capaciteit halfgeleiders produceren op basis van technologie die al in de fabriek in Reutlingen aanwezig is. Bosch breidt ook een bestaande elektriciteitsvoorziening uit en bouwt een extra gebouw voor mediastroomsystemen voor zowel de nieuwe als de bestaande productieruimte. De ingebruikname van de nieuwe productieruimte is gepland voor 2025.

In oktober 2021 kondigde Bosch aan dat het alleen al in 2022 meer dan 473 miljoen dollar zou uitgeven aan de uitbreiding van zijn halfgeleideractiviteiten in Dresden en Reutlingen, Duitsland, en in Penang, Maleisië. Ongeveer 59 miljoen dollar van dit bedrag is bestemd voor de wafer-fabriek in Reutlingen. Bovendien kondigde Bosch aan in de periode 2021-2023 in totaal 177 miljoen dollar te willen investeren in de bouw van extra cleanroomruimte in bestaande gebouwen in Reutlingen. Deze maatregelen worden nu aangevuld met de verdere uitbreiding van de locatie, die een nieuwe uitbreiding van de productiefaciliteiten zal omvatten. Al met al zal de cleanroomruimte in Reutlingen groeien van ongeveer 376.737 vierkante meter nu tot meer dan 473.612 vierkante meter tegen het einde van 2025.

State-of-the-art halfgeleiderproductie

De wafer fabrieken in Reutlingen gebruiken 6- en 8-inch technologie, terwijl de fabriek in Dresden chips maakt op 12-inch wafers. Beide maken gebruik van geavanceerde productiemethoden op basis van datagestuurde procesbesturing. “AI-methoden in combinatie met connectiviteit hebben ons geholpen om een continue, datagestuurde verbetering van de productie te realiseren en zo steeds betere chips te produceren”, aldus Markus Heyn, lid van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH en voorzitter van de bedrijfssector Mobility Solutions. Dit omvat de ontwikkeling van software om een geautomatiseerde classificatie van defecten mogelijk te maken. Bosch maakt ook gebruik van AI om materiaalstromen te verbeteren. Met zijn hoge automatiseringsgraad zal deze ultramoderne productieomgeving in Reutlingen de toekomst van de fabriek en de banen van de mensen die er werken veiligstellen.

Groeiende vraag naar halfgeleiders

Bosch ontwikkelt en produceert al meer dan 60 jaar halfgeleiders, waarvan meer dan 50 jaar in Reutlingen – zowel voor automobieltoepassingen als voor de consumentenelektronicamarkt. De door Bosch geproduceerde halfgeleidercomponenten omvatten toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC’s), micro-elektromechanische systemen (MEMS-sensoren) en vermogenshalfgeleiders. De verdere uitbreiding van de vestiging in Reutlingen zal vooral ten goede komen aan de groeiende vraag naar MEMS in de auto- en consumentensector en naar vermogenshalfgeleiders op basis van siliciumcarbide. “Bosch is nu al een toonaangevende chipfabrikant voor automobieltoepassingen”, zegt Heyn. “En deze positie willen we consolideren.” Maatregelen om dit te bereiken zijn onder meer de ontwikkeling en productie van chips gemaakt van siliciumcarbide, die Bosch sinds december 2021 produceert. Chips gemaakt van dit innovatieve materiaal zijn voorbestemd om een steeds belangrijkere rol te spelen in elektromobiliteit. Bosch is momenteel de enige toeleverancier voor de automobielsector ter wereld die vermogenshalfgeleiders op basis van siliciumcarbide produceert.

De fabriek in Reutlingen heeft momenteel ongeveer 8.000 werknemers. Zij werken in de ontwikkeling en productie van halfgeleiders en elektronische controle-eenheden, in de administratie en in de divisie eBike Systems.