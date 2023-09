Om optimaal gebruik te maken van elkaars ervaring en kennis bundelen een aantal divisies van Bosch in Nederland hun krachten op een nieuwe, gezamenlijke locatie in Eindhoven. Vanaf de tweede helft 2025 zullen Bosch Rexroth, Bosch Security Systems, ItoM (Ideas to the Market), Robert Bosch B.V. en Robert Bosch Investment gehuisvest zijn in Gebouw TX op Strijp-T in Eindhoven, een voormalige machinefabriek. Bosch in Nederland en GEVA Vastgoed B.V. ondertekenden daartoe onlangs een huurovereenkomst.

“Bosch blijft investeren in de toekomst en de medewerkers. Door meerdere divisies in een hightech omgeving samen te brengen stimuleren we de onderlinge samenwerking. Daarnaast biedt ook de nabijheid van onderwijs- en kennisinstellingen extra kansen,” zegt Patrick Incoletti, directeur Bosch Benelux. “De aanwezigheid van Bosch past volledig binnen het model van Strijp-T waarin Make-Create-Innovate centraal staat.”

Inspirerende werkomgeving in duurzaam gebouw De nieuwe locatie voorziet in product- en softwareontwikkeling, systeemontwikkeling, laboratoria, klantenservice en logistiek, demonstratie- en trainingruimtes, kantoren voor verkoop en administratieve functies en zal vanaf de tweede helft van 2025 ongeveer 600 Bosch-medewerkers huisvesten.

“Gebouw TX op Strijp-T in Eindhoven betreft een voormalige machinefabriek en leverde machines voor de productie van onder andere televisies en röntgenapparatuur. De 270 meter lange en 67,5 meter brede fabriek wordt momenteel getransformeerd tot een modern en energiezuinig bedrijfsgebouw met respect voor de historie en architectonische waarde,” licht Boudie Hoogedeure van Geva Vastgoed B.V. toe.

Er is gekozen voor een verduurzaamd gebouw, dat wordt omgebouwd in regel met alle energienormen en met Groenverklaring van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wat volledig past in het duurzaamheidsbeleid van Bosch.

Bosch in Nederland Naast Eindhoven zijn andere belangrijke locaties van Bosch in Nederland: Bosch Transmission Technologie in Tilburg, Nefit Bosch in Deventer, Bosch Power Tools in Breda, Bosch Energy en Building Solutions in Nieuwegein en Berkel & Rodenrijs, BSH Huishoudapparaten in Hoofddorp, Bosch Rexroth in Haarlem en ItoM in Enschede. Bosch is sinds 1903 aanwezig in Nederland en telt er ongeveer 3.050 medewerkers