BONFIX, specialist op het gebied van c en aanverwante producten, heeft de goods-to-person (GtP) oplossing FASTPICK van Vanderlande gekozen voor hun nieuwe distributiecentrum in Zwolle. De FASTPICK oplossing is gebaseerd op het ADAPTO shuttlesysteem.

Als leverancier van premium fittingen voor (sanitaire) installaties en cv-installaties staat BONFIX bekend om zijn hoge kwaliteit van dienstverlening. Het nieuwe gebouw, dat naar verwachting in de eerste helft van 2023 volledig operationeel zal zijn, biedt de hoge opslagdichtheid die BONFIX nodig heeft om grote hoeveelheden artikelen te verwerken en zijn snelle groei aan te kunnen.

FASTPICK heeft een hoge pickproductiviteit, waarbij goederen rechtstreeks naar operators worden verplaatst door middel van geavanceerde ADAPTO-shuttles. ADAPTO heeft meer dan 25.000 opslaglocaties en een capaciteit van 1.000 orderregels per uur. Het is de ideale oplossing om BONFIX te helpen tijdig en compleet aan zijn klanten te leveren, doordat het bestellingen met extreem korte doorlooptijden kan verwerken en fouten elimineert middels het één-op-één pickproces.

BONFIX mag met FASTPICK rekenen op maximale beschikbaarheid van het systeem, omdat het systeem niet uitvalt wanneer er zich een defect voordoet („Single Point Of Failure”) én omdat shuttles offline onderhouden kunnen worden. BONFIX operators zullen bovendien profiteren van het gemak van drie zeer ergonomische GtP-werkstations, terwijl de systeemprestaties en -het toezicht daarop zullen worden onderhouden door Vanderlande.

Marcel R. van Buul, oprichter en eigenaar van BONFIX zegt hierover het volgende: “Voor ons draait het allemaal om klanttevredenheid. BONFIX heeft een sterke reputatie vanwege het hoge serviceniveau dat we bieden en ons doel is om dit verder te verbeteren met de Vanderlande-oplossing. We zijn ervan overtuigd dat FASTPICK ons in staat stelt om onze klanten te blijven voorzien van wat ze nodig hebben – wanneer ze het nodig hebben. BONFIX is helemaal klaar voor de toekomst!”

“Het is geweldig om te zien dat onze FASTPICK-oplossing bijdraagt aan de groeiambities van het familiebedrijf BONFIX”, aldus Terry Verkuijlen, Executive Vice President Warehouse Solutions Vanderlande. “Met deze hoogwaardige GtP-oplossing zet het bedrijf een grote stap voorwaarts in zijn dienstverlening.”

Vanderlande is een wereldwijde partner voor toekomstbestendige logistieke procesautomatisering in de sectoren warehousing, luchthavens en parcel. Het uitgebreide portfolio van Vanderlande met geïntegreerde oplossingen – innovatieve systemen, intelligente software en life-cycle services – resulteert in snelle, betrouwbare en efficiënte automatiseringstechnologie.

De onderneming richt zich op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en concurrentiepositie van haar klanten. In nauwe samenwerking streeft Vanderlande naar verbetering van hun operationele activiteiten en logistieke prestaties.

De oplossingen van Vanderlande voor distributiecentra, zijn de eerste keuze van grote wereldwijde ecommerce spelers en retailers in food, fashion en general merchandise over de hele wereld. Vanderlande helpt hen hun belofte van levering op dezelfde dag voor miljarden orders na te kunnen.