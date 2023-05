Het Zwolse Bondus ontvangt als eerste bedrijf een Vroegefasefinanciering Overijssel (VFF Overijssel). Het bedrijf heeft een uniek productieproces ontwikkeld voor het verbinden (‘bonden’) van kunststof onderdelen voor de medische microtechnologie. Daarmee wordt het goedkoper om medische testen te produceren. Met de financiering van VFF Overijssel gaat Bondus hun oplossing uitwerken tot een proof-of-concept dat technisch en markteconomisch haalbaar is.

Bondus heeft een nieuw productieproces ontwikkeld voor het fabriceren van lab-on-a-chip-tests. Lab-on-a-chip is nu nog vooral bekend van simpele testen zoals een zwangerschapstest of coronatest. Er zijn ook complexere testen die uit meerdere kunststof onderdelen bestaan en structuren bevatten met afmetingen op microschaal. Hiermee kunnen kleine hoeveelheden vloeistof geanalyseerd worden, zoals een bloeddruppel voor bloedonderzoek. Dit proces wordt microfluidica genoemd. “Het in elkaar zetten en verbinden van de kunststof onderdelen van de lab-on-a-chip is een uitdaging. De moeilijkheid zit in het feit dat er minuscule structuren met nauwe toleranties op de producten gemaakt zijn. Hierdoor blijft de productie relatief duur. Wij hebben de kennis in huis om polymeren met elkaar te verbinden en daarbij microstructuren intact te houden”, legt , CEO van Bondus, uit.

Het afgelopen jaar heeft Bondus de haalbaarheid van hun procesinnovatie onderzocht met behulp van een MIT-haalbaarheidssubsidie en een samenwerking met Universiteit Twente. “We hebben een proefopstelling op lab-schaal gemaakt en hebben zo kunnen aantonen dat met onze techniek de lab-on-a-chip-onderdelen sterk genoeg aan elkaar verbonden blijven zonder lekkages of beschadiging”, aldus Hoogenberg.

Financering maakt ontwikkeling mogelijk

Om de volgende stap te zetten heeft Bondus financiering nodig: “We willen laten zien dat we in grote productieaantallen een constante kwaliteit kunnen leveren. Daarvoor willen we een nieuwe machine maken die het proces nog verder automatiseert. De financiering van VFF Overijssel stelt ons in staat die machine te bouwen en tegelijkertijd ook de eerste stappen in de markt te zetten.” Uiteindelijk wil Bondus dergelijke machines verkopen aan producenten van lab-on-chip-testen.

Sven Kempers, investment manager Health bij Oost NL: “Bondus heeft in potentie een manier ontwikkeld om de productie van lab-on-a-chip-tests te optimaliseren. Wanneer dit op grotere schaal lukt, kan dit leiden tot kostenverlaging in de zorg.” Oost NL verstrekt de financiering vanuit VFF Overijssel. Een fonds dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de provincie Overijssel. Oost NL beheert het fonds.

Innovatie uit Zwols ecosysteem

Binnen VFF Overijssel werkt Oost NL samen met innovatieloketten Novel-T en Kennispoort Regio Zwolle. Bondus werd door Kennispoort Regio Zwolle op de mogelijkheden van VFF Overijssel gewezen en ondersteund bij het indienen van de aanvraag. Bart Jeurnink, MKB-adviseur bij Kennispoort Regio Zwolle: “Het is goed om te zien dat we door samen te werken impactvolle startups in de vroege fase verder kunnen helpen. Bondus is het eerste bedrijf dat via VFF Overijssel financiering ophaalt. We hopen dat er snel meer volgen.” De startup is gevestigd bij ZWINC, en Zwolse incubator gericht op de maakindustrie, kunststoffen- en IT-sector.

Bron Oost NV