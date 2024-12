Technologieontwikkelaar en -producent Demcon neemt Bond3D over. Het Enschedese Bond3D ontwikkelt 3D-printtechnologie om functionele producten voor kritische toepassingen te kunnen produceren uit hoogwaardige kunststoffen. Toepassingen liggen onder meer in medische implantaten en complexe onderdelen voor hightech machines. Onder de vleugels van Demcon beschikt Bond3D voortaan over meer financiële slagkracht en uitgebreide R&D- en engineeringcapaciteit. Daardoor ontstaan er nieuwe groeikansen voor het toepassen van hoogwaardige 3D-geprinte kunststofproducten. Demcon-CEO Dennis Schipper spreekt van een strategische stap. “We kunnen elkaar wederzijds versterken.”

Bond3D, opgericht in 2014 door vader en zoon Bruggeman, is erin geslaagd een technologie te ontwikkelen voor het printen van producten die 100% lekdicht zijn. Dat is uniek in de wereld van additive manufacturing, oftewel 3D-printen. De traditionele 3D-printtechnologieën bieden grote voordelen dankzij de vormvrijheid in het ontwerp, de minimale afvalproductie bij fabricage en de efficiëntie bij kleine product series. Bond3D heeft deze voordelen weten te combineren met de mogelijkheid om vloeistof- en gasdichte producten te maken die in alle richtingen een hoge sterkte hebben.

De focus van de technologieontwikkeling bij Bond3D heeft tot nu toe gelegen op de zeer hoogwaardige kunststof PEEK (PolyEtherEtherKeton). Dit materiaal kent zeer gunstige eigenschappen wat betreft mechanische belastbaarheid, chemische resistentie, temperatuurbestendigheid en biocompatibiliteit. Toepassingen voor de combinatie van PEEK en Bond3D-printtechnologie heeft Bond3D al in uiteenlopende markten gevonden. Zo worden voor de medische wereld implanteerbare producten geprint. In de halfgeleiderindustrie is behoefte aan sterke en lekdichte lichtgewicht producten, terwijl voor de markt van (schone) energie al kleine series producten zijn geprint.

Het ontwikkelen van complexe medische producten kent een lange time-to-market. Bij Bond3D groeide de behoefte aan een sterke, veelzijdige technologiepartner met kennis van de hightech markt en ervaring met medische productcertificering. Daarom besloot het bedrijf Demcon te benaderen. Dat resulteerde in het besluit om Bond3D op te nemen in de Demcon group. Het bedrijf blijft onder de naam Bond3D gevestigd in het Demcon Technology Center in Enschede, waar het vier jaar geleden onderdak had gevonden.

Demcon-CEO Dennis Schipper spreekt van een strategische stap. “We kunnen elkaar wederzijds versterken. Om te beginnen verschaffen wij Bond3D meer financiële slagkracht. Daardoor kunnen ze met ondersteuning van onze R&D-mensen en engineers hun 3D-printtechnologie naar een nog hoger niveau brengen en nieuwe veelbelovende PEEK-producten ontwikkelen. Zo gaan ze de unieke eigenschappen van het materiaal voor meer klanten in meer markten ontsluiten. Demcon haalt op haar beurt hoogstaande kennis in huis van 3D-printen, een nog relatief nieuwe productietechniek die voor veel van onze hightech klanten interessant is. We hebben zelf al projecten gedaan voor het printen van metaal en glas. Nu kunnen we onze print-expertise verder versterken en uitbreiden naar technische kunststoffen. We hebben veel vertrouwen in de Bond3D-technologie, natuurlijk ook omdat we zelf mede aan de wieg ervan hebben gestaan. Bovendien krijgen we nieuwe collega’s die ook kunnen werken aan andere Demcon-projecten. Gezien hun ontstaansgeschiedenis, waar Demcon nauw bij betrokken was, is de cirkel nu rond.”

Demcon (1.100+ medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon group heeft locaties in Best, Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Münster (D), Tokio (Japan) en Singapore. De onderneming is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken. Deze vraagstukken zijn van technologische en maatschappelijke aard en hebben veelal direct of indirect invloed op mensen en hun leefwereld. Of het nu gaat om medische oplossingen, systemen die onze veiligheid bewaken of duurzame innovaties voor thema’s als water en energie, Demcon draagt bij – voor huidige en toekomstige generaties. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen zet Demcon in op het stimuleren van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.

Bond3D in Enschede is onderdeel van de Demcon group. Bond3D ontwikkelt geavanceerde 3D-printtechnologie en bouwt 3D-printers voor hoogwaardige kunststoffen zoals PEEK (PolyEtherEtherKeton). Deze hoogwaardige kunststof wordt veel gebruikt voor veeleisende technische toepassingen vanwege de gunstige eigenschappen. Het materiaal is licht, sterk, chemisch resistent, thermisch stabiel en ook biocompatibel; het kan in het menselijk lichaam worden toegepast. PEEK-producten die met de Bond3D-technologie zijn geprint, onderscheiden zich door hoge sterkte in alle richtingen en lekdichtheid. Ze worden onder meer ingezet in de medische, halfgeleider-, ruimtevaart- en energiesector.