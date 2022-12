Bond3D in Enschede ontwikkelt samen met het Britse Invibio Biomaterial Solutions de nieuwe generatie implantaten voor in de wervelkolom, op basis van PEEK. Porositeit is het trefwoord. De twee bedrijven zitten in de laatste fase voor de aanvraag voor FDA-toestemming, zo meldt 3D Print Magazine. Zodra deze er is, kan Bond3D de spinal cages in Enschede gaan 3D printen. Invibio Biomaterial Solutions is onderdeel van Victrex, dat enkele jaren geleden fors heeft geïnvesteerd in Bond3D.

De Nederlandse fabrikant van 3D printers voor hoogwaardige kunststoffen denkt deze ontwikkeling een boost te kunnen geven als de technologie wordt toegelaten door de FDA. “Een van de belangrijkste kansen voor poreuze implantaten ligt op het gebied van spinale interbody fusion-apparaten die worden gebruikt om elk jaar bij meer dan een miljoen patiënten wervelkolomproblemen te behandelen”, aldus HenkJan van der Pol, CTO van Bond3D.

Vierde generatie PEEK implantaten

Bond3D heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van zijn technologie om hoogsterkte PEEK-onderdelen te printen met vergelijkbare eigenschappen als PEEK-onderdelen die spuitgegoten of machinaal bewerkt worden. De Enschedese onderneming heeft voor de vierde generatie implantaten oplossingen ontwikkeld waarmee de ontwikkelaars van de spinal cages zeer poreuze structuren in het implantaat kunnen ontwerpen. Dat verbetert de bot ingroei. Doordat het implantaat van PEEK wordt gemaakt en de printtechnologie van Bond3D, zijn ze desondanks zeer sterk.

Patiënt specifieke implantaten

Ook kan na FDA-toelating gedacht worden aan het 3D printen van patiënt specifieke implantaten. Precies om deze redenen denkt het Nederlandse bedrijf dat de Bond3D technologie zal de ontwikkeling van verdere oplossingen in medische hulpmiddelen met behulp van 3D printen een boost zal geven.

Make Next Platform

Bond High Performance 3D maakt sinds 2018 deel uit van het selecte groepje starters dat is toegelaten tot de Make Next Platform Accelerator. Dit initiatief van ASML, Huisman, Vanderlande en de Stichting TechnologieRating, waarin ook eerder Lightyear (zonne-energie aangedreven auto’s, Helmond) en SMART Photonics (fotonica, Eindhoven) waren opgenomen, biedt technologische kennis en marktkennis plus een wereldwijd netwerk. Naast Bond3D maken nu onder andere In Ovo en Quinteq Energie deel uit van het platform.