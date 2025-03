In twee jaar tijd kan veel veranderen, zo ondervond Bond3D. Het Enschedese bedrijf had mooie ambities en stond op het punt om nieuwe markten betreden. Die plannen moest het echter bijstellen. De koers veranderde en eind 2024 werd Bond3D onderdeel van hightechbedrijf Demcon. Managing director Marco Nijmeijer kijkt terug op een periode van groeipijnen en verandering. Welke ontwikkelingen heeft Bond3D meegemaakt? Wat hebben ze geleerd? En hoe ziet Nijmeijer de toekomst van het bedrijf, nu het een nieuwe koers is ingeslagen?

Strategiewijziging en overname brengen Bond3D in rustiger vaarwater

Directeur Marco Nijmeijer windt er geen doekjes om: ‘We hadden grote plannen. In 2022 was de verwachting dat we snel de markt konden betreden met onze 3D-geprinte medische implantaten. FDA-vrijgave leek een kwestie van tijd en we hadden ons volledig ingericht op snelle groei. Nieuwe markten, nieuwe klanten en een groot machinepark – alles was afgestemd op expansie. De realiteit bleek echter anders.’

Wat gebeurde er? Nijmeijer: ‘Na maart 2023 kromp de markt om te investeren in 3D printen sterk, na een periode waarin de verwachtingen bovengemiddeld hoog waren. Om maar een voorbeeld te geven: toonaangevende bedrijven als Stratasys en 3D Systems zitten nu op slechts 10 procent van hun eerdere waarde. Destijds waren investeerders bereid om flink te betalen voor beloftevolle technologie. Sinds 2022 zagen we een enorme terugval, wat ook doordrong tot bedrijven zoals het onze. Investeren in 3D-printing werd plotseling minder aantrekkelijk.’

Daarnaast liep de FDA-vrijgave, een cruciale stap voor de introductie van Bond3D’s implantaten wereldwijd, vertraging op. Nijmeijer legt uit: ‘Er was optimisme, maar we hebben onderschat wat erbij kwam kijken om die goedkeuring te krijgen. Het gebruik van de grondstof polyetheretherketon (PEEK) in het menselijk lichaam was niet nieuw, maar de toepassing ervan door printtechnologie wel. Het traject bij de FDA verliep vrij soepel, maar vooral het proces om alle risico’s voor indiening te mitigeren duurde langer dan vooraf gedacht. En intussen veranderde de markt snel.’

Ambities bijstellen

De situatie dwong Bond3D om een nieuwe koers te varen. ‘Je kunt twee dingen doen in zo’n situatie: blijven hopen dat de omstandigheden verbeteren of je aanpassen aan de nieuwe realiteit’, aldus Nijmeijer. ‘Wij hebben gekozen voor het laatste.’

Het bedrijf besloot zijn strategie te versimpelen. ‘We hadden te veel projecten lopen. We wilden talloze nieuwe markten aanboren en tegelijkertijd onze machines verbeteren én nieuwe toepassingen ontwikkelen. Dat werkte niet, omdat er te weinig focus was. We hadden ons eerder moeten richten op een aantal sterke markten waarin we zeker wisten dat we het verschil konden maken. Als start-up denk je soms dat iedereen zit te wachten op jouw oplossing, terwijl de praktijk vaak weerbarstiger is.’

Focus werd het kernwoord voor Nijmeijer en zijn team. ‘We richten nu onze pijlen op drie kernmarkten: de medische wereld, de halfgeleiderindustrie en de energiesector. Daarnaast willen we dat onze technologie betrouwbaarder wordt en dat we stapsgewijs sneller kunnen produceren.’

Bond3D beweegt van een ontwikkelorganisatie naar een productieorganisatie, voegt Nijmeijer toe. ‘Dat scenario hadden we al voorzien in onze langetermijnstrategie. Het idee was dat we op termijn minder wilden investeren in ontwikkeling en meer in productieoptimalisatie. Dat proces is door de omstandigheden nu versneld.’

Noodzakelijke overname

Dat was echter niet mogelijk geweest zonder Demcon, erkent Nijmeijer. ‘Klopt, de overname was noodzakelijk. We wilden ook eerlijk zijn naar onze investeerders en strategische partners. Zij zijn al die tijd volledig achter ons blijven staan, zelfs toen we erachter kwamen dat de ontwikkeling van de technologie complexer was dan gedacht.’

Bond3D kende Demcon al goed. Het bedrijf is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de technologie en als strategisch investeerder heeft Demcon de starter niet alleen financieel versterkt, maar ook geholpen met de expertise van haar R&D-afdeling en ingenieurs. ‘Door deze stap kunnen we de unieke eigenschappen van ons product nu aan meer klanten en in verschillende markten aanbieden. Voor Demcon biedt dit niet alleen diepgaande kennis van 3D-printen, maar ook de mogelijkheid om hun expertise verder uit te breiden’, aldus Nijmeijer.

‘We voelen het vertrouwen van Demcon in onze technologie. Bovendien biedt de overname ons kansen om nieuwe collega’s aan boord te krijgen, die ook andere Demcon-projecten kunnen versterken. En we hebben er 1.100 collega’s bij die ons kunnen ondersteunen’, glimlacht Nijmeijer. ‘Gezien de nauwe band tussen Bond3D en Demcon vanaf het allereerste begin, kunnen we wel stellen dat de cirkel nu rond is.’

Down to earth

De overname en de verandering van strategie betekenden wel dat Bond3D moest reorganiseren. Nijmeijer: ‘We zijn gehalveerd qua personeel. Het was heftig om mensen te moeten laten gaan. Gelukkig is er kennisbehoud omdat de ontwikkelaars van Bond3D op andere plekken binnen Demcon zijn gaan werken. Voor de mensen die wel zijn gebleven, betekende het een nieuwe start. We hebben nu een compact team, gericht op productie en innovatie. We zijn op het gebied van ontwikkeling gekrompen, maar aan de productiekant hebben we juist aangezet. Voor HR, finance en andere backofficerollen maken we gebruik van de expertise van Demcon. Verder zijn we een zelfstandig opererende entiteit.’

Van het oude managementteam is alleen Nijmeijer overgebleven. ‘Dat speelde deels al voor de overname, omdat de koers van het bedrijf veranderde.’ Door die verschuiving ziet Nijmeijer ook een wijziging in de cultuur en mentaliteit van zijn team. ‘We zijn meer down to earth geworden.’

Gamechanger

Alle turbulentie daargelaten zijn er ook lichtpuntjes geweest voor Bond3D. ‘Zeker. Zo zijn we in de halfgeleiderindustrie en energiesector een belangrijke partner geworden. Onze 3D-technologie maakt het mogelijk om lekdichte onderdelen te produceren.’ Bovendien kwam eind 2024 eindelijk de vrijgave van de FDA voor de zogenoemde spinal cages. Dit zijn ondersteuningsblokjes van enkele centimeters groot die de tussenwervelschijf vervangen, om zodoende fusie tussen deze wervels mogelijk te maken. Deze blokjes gebruiken artsen bij herniaoperaties. ‘Dat kan voor ons wel eens een gamechanger zijn. In landen zoals de VS, India en China is er een grote markt voor deze producten. Jaarlijks worden miljoenen van dit soort operaties uitgevoerd. Zelfs een klein marktaandeel kan voor ons al een enorme steun in de rug zijn.’

Kantelpunt bereikt

Nijmeijer ziet dat Bond3D het kantelpunt bereikt heeft en dat het product volwassen wordt. ‘Daar zijn we enorm trots op en het heeft uiteindelijk de overname door Demcon mogelijk gemaakt. De technologie staat nu zo goed, dat we over een oplossing beschikken die niemand anders heeft. We combineren een zeer sterke kunststof (PEEK) met een specifieke 3D-printtechnologie, waarbij we het materiaal massief kunnen printen en dat daarmee dus lekdicht is.’ Bond3D heeft deze voordelen weten te combineren met de mogelijkheid om vloeistof- en gasdichte producten te maken die in alle richtingen een hoge sterkte hebben.

Nijmeijer: ‘We concurreren dus niet echt met andere 3D-printbedrijven. De concurrentie komt meer uit de hoek van bedrijven die soortgelijke lekdichte producten maken, alleen met ander materiaal of andere productiemethoden. Daarom is het zo belangrijk dat we die focus hebben en kijken waar ons product echt innovatief en van belang is, zodat bedrijven erin willen investeren.’

Dat betekent volgens Nijmeijer niet dat ze in die markten forse prijzen kunnen vragen. ‘Nee, ik hoor overal om me heen de term value based pricing vallen – prijzen bepalen op basis van de waarde die je product volgens jou voor de klant oplevert. In de praktijk valt dat tegen. Qua prijs concurreren we gewoon met de oude technologie en moeten we dus iets extra’s bieden met een concurrerende prijs.’

Stabiliteit en winstgevendheid

Bond3D heeft zijn koers duidelijk verlegd. ‘Voorheen waren we een technologiebedrijf dat op termijn overgenomen zou worden door een grote speler. Nu zijn we een volwaardige productieorganisatie. We willen vooral focus aanbrengen en voor kwaliteit gaan met onze innovatieve technologie. Dat willen we doen met de productie van functionele onderdelen in kritieke applicaties.’

Daarbij neemt Nijmeijer belangrijke lessen mee uit het verleden. ‘Zo denk ik dat we voorzichtiger hadden moeten zijn met bepaalde investeringen.’ Met dat in het achterhoofd kijkt Nijmeijer vooruit naar de toekomst van Bond3D. ‘De komende jaren willen we onze positie in de drie genoemde markten versterken, waar de vraag naar maatwerk en kleinere series ideaal is voor onze technologie. We blijven ons richten op klanten waarmee we samen kunnen bouwen aan producten die écht waarde toevoegen.’

Nijmeijer sluit af met een nuchtere, maar hoopvolle boodschap: ‘We hebben keuzes moeten maken en onze strategie moeten bijstellen. Maar we hebben nu een solide basis en daar ben ik trots op. We zijn klaar om te laten zien dat onze manier van 3D-printing wel degelijk een verschil kan maken in kritische toepassingen.’