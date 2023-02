De BMW Group versnelt zijn opmars op het gebied van elektromobiliteit met de volgende generatie voertuigen van de NEUE KLASSE. Het aandeel van 50 procent volledig elektrische auto’s in de wereldwijde BMW Group verkoop zou eerder dan in 2030 kunnen worden bereikt. BMW Group is voornemens om tegen het einde van 2030 meer dan 50 procent volledig elektrische auto’s te verkopen en daarom wordt er geïnvesteerd in de uitbreiding van het internationale productienetwerk. De fabriek in San Luis Potosí, Mexico, zal de volledig elektrische modellen van de NEUE KLASSE produceren. Hiertoe wordt ook een eigen assemblage ingericht voor hoogspanningsbatterijen.

We zijn systematisch ons productienetwerk aan het inrichten voor elektromobiliteit. In Mexico investeren we 800 miljoen euro in onze fabriek en creëren we ongeveer 1.000 nieuwe banen”, verklaarde Milan Nedeljković, Lid van de Raad van Bestuur van BMW AG verantwoordelijk voor Productie, in San Luis Potosí tijdens een evenement dat werd bijgewoond door de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador en de gouverneur van San Luis Potosí Ricardo Cardona.

Milan Nedeljković vervolgde: “De eerste auto’s van de NEUE KLASSE zullen vanaf 2025 van de productielijn komen in onze fabriek in Debrecen, Hongarije, gevolgd door de hoofdfabriek in München. We zullen extra volume bereiken door vanaf 2027 de NEUE KLASSE te integreren in Fabriek San Luis Potosí.”

Het bedrijf kondigde onlangs een investering aan van 1,7 miljard dollar in de uitbreiding van zijn productielocatie in Spartanburg in de VS. Dit omvat een miljard dollar voor de voorbereidingen voor de productie van elektrische voertuigen in de fabriek in de VS en 700 miljoen dollar voor de bouw van een nieuw assemblagecentrum voor hoogspanningsbatterijen in het nabijgelegen Woodruff. Tegen 2030 wil BMW Group ten minste zes volledig elektrische modellen bouwen in de VS.

Volledig elektrische modellen vormen een aanvulling op het productieprogramma in Mexico.

In Mexico wordt nog eens 800 miljoen euro geïnvesteerd. Van dit bedrag is 500 miljoen euro bestemd voor de bouw van een nieuw assemblagecentrum voor hoogspanningsbatterijen, gelegen op het fabrieksterrein in San Luis Potosí. Het nieuwe assemblagecentrum kent een oppervlakte van 85.000 m2. Daar zullen meer dan 500 extra werknemers aan de slag gaan om batterijen van de volgende generatie te produceren voor volledig elektrische voertuigen.

“Met deze nieuwe investering zal onze fabriek in San Luis Potosí een centrale rol spelen in de overgang van BMW Group naar elektromobiliteit. BMW Group zet zich steeds meer in voor Mexico en zijn belang in onze vestiging, niet alleen vanwege de strategische ligging, maar vooral vanwege een solide werkteam dat in minder dan vier jaar na de start van de activiteiten al drie modellen produceert die 74 wereldwijde markten bedienen en zich onderscheiden door hun kwaliteit”, aldus Harald Gottsche, President & CEO van BMW Group Fabriek San Luis Potosí.

In de fabriek, die in 2019 in bedrijf werd genomen, produceren al ongeveer 3.000 werknemers de BMW 3 Serie, de 2 Serie Coupé en de nieuwe M2 — in sommige gevallen exclusief voor de wereldmarkt. De fabriek is ontworpen om zeer flexibel te zijn, zodat er slechts kleine aanpassingen nodig zijn in de carrosseriewerkplaats en assemblage om de nieuwe voertuigarchitectuur te integreren. Een bijzonder kenmerk van de NEUE KLASSE is dat de hoogspanningsbatterij rechtstreeks in de voertuigstructuur is geïntegreerd. De assemblage in San Luis Potosí wordt daarom uitgebreid om dit nieuwe proces in de bedrijfsvoering te integreren. In april start een tweede shift in de fabriek, die nog eens 500 nieuwe banen toevoegt. In totaal zullen dan ongeveer 1.000 extra werknemers in San Luis Potosí aan de slag gaan.

BMW iFACTORY als blauwdruk voor de productie

Hoofd Productie Nedeljković: “Flexibiliteit en efficiënte processen zijn enorm belangrijke elementen van onze BMW iFACTORY, die onze strategische blauwdruk voor productie vormt.”

Fabriek San Luis Potosí wordt gekenmerkt door verantwoord grondstoffenbeheer en maatregelen om CO 2 te verminderen. In zo’n droge regio is waterbesparing bijzonder belangrijk. In de fabriek is ook de eerste spuiterij van de BMW Group gevestigd die werkt zonder procesafvalwater te produceren. Het water dat nodig is voor het verfproces wordt behandeld en vervolgens hergebruikt. Daarnaast gebruikt de fabriek alleen groene stroom, die zij zelf opwekt door een zonnepaneelinstallatie van meer dan 70.000 m2 op het fabrieksterrein, aangevuld met elektriciteit van een extern zonnepark.