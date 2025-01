BluePrint Automation BV (BPA), producent van machines voor de verpakkingsindustrie, timmert flink aan de weg. Het zet daarbij in op meer lokale aanwezigheid en meer autonomie voor de landenvestigingen. Sinds kort vervullen Elbert Griffioen en Kees Nijenhuis de rol van managing director in co-leiderschap: er is veel werk aan de winkel om alle plannen te realiseren. ‘We streven naar een continue evolutie, we blijven onszelf pushen om op alle vlakken nog beter te worden.’

Het interview voor Link Magazine is de dag na de presidentsverkiezingen in de VS waarop al snel duidelijk werd dat Donald Trump een enorme overwinning heeft behaald. Of managing directors Elbert Griffioen en Kees Nijenhuis van BPA BV nog contact daarover hebben gehad met hun collega’s van BPA Inc. in USA, is de vraag? Nee, eigenlijk niet. Politiek is geen onderwerp, reageren ze. Iedereen in het familiebedrijf mag er vanzelfsprekend zijn eigen ideeën op na houden. Griffioen: ‘Onze drijfveer is het helpen van de klant, geen politiek bedrijven.’ En over de invloed op de business of over mogelijke handelsbeperkingen hoeven we het ook niet te hebben. BluePrint Automation heeft in de VS al vele jaren twee eigen productielocaties die heel succesvol de lokale markt van Noord- en Zuid-Amerika bedienen. Ze zijn daar dus niet afhankelijk van de export van machines of modules vanuit Europa.

Sterke expansie

BluePrint Automation Group omvat BPA Inc. (voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse markt) en BPA BV (voor de rest van de wereld). Onder BPA BV vallen ook productielocatie BPA China en Jongerius Hanco in Amersfoort. Griffioen en Nijenhuis vervullen sinds deze zomer het co-leiderschap van BPA BV. Beiden komen voort uit de interne organisatie. Ze volgden André Verkleij op, die twaalf jaar lang managing director was en nu naar de raad van commissarissen gaat. Niet dat het tweetal er een soort duobaan met elk minder werkuren per week van heeft gemaakt. Daarvoor is er veel te veel te doen in het sterk expanderende bedrijf. Griffioen was tot voor kort technisch directeur en is nu specifiek verantwoordelijk voor sales, marketing, productmanagement en techniek. Nijenhuis was operationeel directeur en focust zich nu op operations, projectmanagement, service en HR.

Sparren en scherp houden

Griffioen: ‘We hebben heel bewust gekozen voor co-leiderschap. We werkten al veel samen binnen onze eigen verantwoordelijkheidsgebieden. Die gebieden hebben we gehouden en uitgebreid, maar gezamenlijk zijn we nu geheel verantwoordelijk voor de BV.’ Dat vereist wel iets, benadrukken ze: die duidelijke taakverdeling bijvoorbeeld, plus heel regelmatig overleg en veel respect voor elkaar. Met hun uiteenlopende achtergronden vullen ze elkaar uitstekend aan. Nijenhuis: ‘BPA BV is met zijn 400 fte’s, inclusief China ­– flink gegroeid. Samen kunnen we ook extra aandacht besteden aan klanten en medewerkers.’ De twee managing directors sparren onderling en houden elkaar scherp. ‘Lastige kwesties kunnen we verdelen, dus we slapen allebei prima’, voegen ze er lachend aan toe.

‘We maken onszelf niet belangrijker dan de missie van BPA. Dus aan politiek gaat geen tijd verloren’

BluePrint Automation vraagt om dienend leiderschap. Eigen koninkrijkjes en arrogant gedrag passen volstrekt niet binnen het familiebedrijf. Dat zit niet in de open bedrijfscultuur. ‘We maken onszelf niet belangrijker dan de missie van de organisatie. Dus aan politiek gaat ook geen tijd verloren’, zegt Griffioen. Nu beiden doorgeschoven zijn naar hun nieuwe functies, hebben ze recentelijk het managementteam aangevuld met enkele mensen, zowel vanuit de eigen organisatie als nieuwe mensen met uitgebreide ervaring in de maakindustrie.

Lokale aanwezigheid versterken

BPA BV heeft een ambitieus strategisch plan opgesteld en is op diverse vlakken grote stappen aan het zetten, aldus het tweetal. Dat vergt veel extra aandacht, voor de organisatie, voor de medewerkers. De managing directors hebben net een aantal sessies achter de rug, waarin ze de plannen gecommuniceerd hebben met de afdelingen. In kleinere groepen wel te verstaan, zodat iedereen de kans kreeg om vragen te stellen. Nijenhuis: ‘We hebben een duidelijke visie wat voor partner we willen zijn voor onze klanten, wat prioriteit heeft en hoe wij dat willen organiseren.’

Het bedrijf verwacht verder te groeien, al is dit geen doel op zich. Klanten groeien, BPA groeit mee. Dat wil het vooral ook doen door te decentraliseren en nog gerichter op de lokale markten te acteren. ‘We hebben medewerkers in diverse Europese landen, Australië, China, India, noem maar op. We hebben daar lokale organisaties van gemaakt, met lokale teams en lokale leiders. In plaats van alles compleet te integreren in de hoofdorganisatie, willen we die lokale teams meer autonoom laten groeien en meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven om krachtig en flexibel te opereren. Deze lokale aanwezigheid resulteert bijvoorbeeld in snellere, goedkopere en meer flexibele service voor onze klanten’, benadrukt Griffioen.

De medewerkers moeten eigenaarschap kunnen tonen. Wordt een organisatie te groot en hiërarchisch, dan kan dat zomaar verloren gaan. ‘We zijn een echt familiebedrijf: mensen kennen elkaar, de loyaliteit is groot. Dat gevoel dat we het samen doen, willen we vasthouden, maar bij onze omvang wordt dat wel steeds lastiger. Door deze strategie van lokaal opereren willen we dat vasthouden en kunnen we tegelijkertijd blijven groeien.’

Door met decentrale teams dichtbij bestaande klanten te werken en daarnaast nieuwe relaties aan te gaan, komt die groei er ongetwijfeld, stellen ze.

Customer intimacy

BPA blijft zijn klanten centraal zetten. Klantrelaties opbouwen, behouden en versterken heeft de hoogste prioriteit: dat is waarin het bedrijf zich sinds op zijn oprichting onderscheidt. Tegelijkertijd is er aandacht voor product- of cost leadership. Innovatie en standaardisatie zijn een must om relevant en competitief te blijven. ‘Daarbij zitten we niet stuck in the middle, want we onderscheiden ons echt op de klantrelatie. Sterker nog, ik heb niet eerder een organisatie ervaren waar customer intimacy zo duidelijk in de praktijk wordt gebracht’, aldus Nijenhuis. ‘Het is customization next level: waar anderen het niet meer kunnen of willen, komen wij met oplossingen.’

Klanten willen ontzorgd worden. Ook zij ondervinden personeelskrapte, hebben moeite om operators te vinden die de verpakkingsmachines op hun werkvloer bedienen. ‘Operators willen niet zwaar tillen, geen vieze handen krijgen, heldere informatie en feedback. Dus moeten we onze machines praktisch, gebruikersvriendelijk en robuust maken. Een machine draait net zo goed als de operator die ermee werkt. Daarom geven we bij het ontwikkelen van onze machines bedieningsgemak en het reduceren van operatorhandelingen prioriteit en zetten we grote stappen op het gebied van digitalisering en smart industry.’

Ruimte om te ondernemen

De markt van verpakkingsmachines wereldwijd is groot en er is flinke concurrentie. Proactief meedenken met de klant en voortdurend de nieuwste innovaties leveren tegen een goede prijs, is cruciaal. Daarom zet BPA ook volgende stappen in het efficiënter maken van de eigen productie. Eind september is een gloednieuwe extra productielocatie geopend in Woerden, een duurzaam, innovatief gebouw, compleet van hout. De afdeling standaardisatie van BPA is er naartoe verhuisd en heeft alle ruimte om te ondernemen en de configure-to-order werkwijze verder uit te bouwen. Daarnaast wordt er momenteel stevig geïnvesteerd in het magazijn in het bestaande pand, om dat te vergroten, te automatiseren en opnieuw in te delen, zodat onderdelen nog sneller en completer kunnen worden aangeleverd aan de assemblage.

Er is een nauwe samenwerking tussen BPA Inc. in de VS en BPA BV. Deze wereldwijde aanwezigheid leidt tot schaalgrootte en spreiding en biedt de mogelijkheid om een wereldwijde partner te zijn voor multinationals. Tegelijkertijd heeft zowel BPA Inc. als BPA BV de flexibiliteit om in te spelen op de lokaal verschillende klantbehoeften.’

Directe invloed

‘Ons hoofddoel is het streven naar een hoge klanttevredenheid. Dit meten we en we zijn er trots op dat we hier structureel succesvol in zijn. We bereiken dit voor een belangrijk deel ook door te investeren in medewerkertevredenheid: zij maken het verschil voor onze klanten. We willen een goede werkgever zijn, dit meten we eveneens en hier investeren we in. Denk aan de werkomgeving, met een eigen fitnessruimte en twee racesimulatoren, maar ook de geboden opleidingen en teamactiviteiten.’ Het vraagt een gezonde winstmarge om te kunnen blijven investeren in de pijlers van BPA.

Griffioen en Nijenhuis zijn blij met hoe de zaken lopen zo’n vier maanden na hun officiële aantreden als managing directors. ‘Tegelijkertijd willen we altijd in zekere mate óntevreden blijven: we streven naar een continue evolutie, we blijven onszelf pushen om op alle vlakken nog beter te worden. En dan voelt het toch wel anders dan binnen hun voorgaande rollen’, beamen ze. ‘Wij hebben nu nog meer directe invloed op de richting die het bedrijf op gaat. En het is motiverend om dat samen met het gehele BluePrint-team te doen.’

Familiebedrijf BluePrint Automation

BluePrint Automation ontwerpt en assembleert machines voor de verpakkingsindustrie wereldwijd. Het gaat vooral om machinelijnen voor het secundair verpakken van bijvoorbeeld friet, koekjes, snacks, ijsjes en snoep. Daarbij worden diverse verpakkingstechnologieën gebruikt, waaronder zwaartekracht, pick and place, wrap-around en vision guided robotics. De machines staan bekend om hun omstelmogelijkheden, flexibiliteit, snelheid en eenvoudige bediening.

Klanten zijn zowel bekende multinationals als kleinere lokale bedrijven. Het bedrijf heeft vier full-service productiefaciliteiten in Europa, de VS en Azië en diverse sales & support-locaties wereldwijd. In 2021 nam BPA het Amersfoortse Jongerius Hanco over, expert in multipackaging (bag-in-bag) systemen.

Bob Prakken richtte BPA in 1980 in Woerden op. Zijn zoon Martin Prakken is de huidige eigenaar en voorzitter van de raad van commissarissen. Gijsbert Dezaire is sinds 2023 ceo van de complete groep en was daarvoor al een tijdlang lid van de raad van commissarissen.