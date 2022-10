Oliver Yeboah wordt CEO Blueplates, een online platform dat taxichauffeurs zonder eigen wagen koppelt aan auto’s die gedeeld worden. Recentelijk won het bedrijf de Taxi Innovatie Prijs 2022 voor de duurzame, milieuvriendelijke en toekomstbestendige oplossing om auto’s aan chauffeurs te kunnen koppelen. Eerder was Yeboah pastoor. Hij maakte in de afgelopen paar jaar een uitzonderlijke shift in zijn loopbaan. Oliver Yeboah is 43 jaar, woont in Amsterdam en is vader van twee kinderen.

Met Blueplates kan een taxichauffeur in de rusturen van een andere chauffeur met zijn of haar auto rijden. Auto’s worden op een duurzame manier ingezet en taxichauffeurs worden financieel tegemoet gekomen als ze hun auto beschikbaar stellen. De taxichauffeur die een eigen wagen verhuurt, deelt de kosten. De chauffeur die de auto flexibel gebruikt, hoeft alleen te betalen voor het gebruik van de auto. De slimme technologie van het platform maakt dit allemaal mogelijk, evenals efficiënte administratieve afhandeling.

Van theologie naar zesduizend ritjes

Oliver Yeboah studeerde theologie aan de Atlantic Union College in Lancaster, Massachusetts, Amerika. Zijn master behaalde hij aan de Newbold College of Higher Education in de buurt van Londen, Engeland. Hij was predikant in drie kerken, leidde twee gemeentes en ontfermde zich over diverse projecten rondom jeugdwerk. Na vijf jaar besloot Yeboah een andere richting uit te gaan.

Oliver Yeboah maakte als taxichauffeur zo’n zesduizend autoritjes. De kosten voor een eigen wagen op maandbasis bleken behoorlijk fors. Daar wilde Yeboah een oplossing voor vinden. Hij trok een tijd op met een aantal ondernemers in de taxiwereld, leidde nieuwe taxichauffeurs op – mensen die zonder wagen uit de bijstand gehaald en ingezet konden worden als taxichauffeurs – en deed diverse ideeën op voor innovatie.

Yeboah was onderdeel van een pilot van ViaVan en Shell, waarbij gedeelde elektrische taxi’s ervoor moesten zorgen dat klanten nieuwe mensen tijdens de autoritten leerden kennen. Hier zag Yeboah dat wisselende chauffeurs, wagens, laadpalen en een app inderdaad vatbare componenten waren voor vernieuwing in de taxisector. Midden in de pandemie, namelijk in augustus 2020, waagde Yeboah de sprong en begon met de voorbereidingen voor Blueplates.

Uitstootvrije steden

Blueplates heeft als doel om wezenlijk bij te dragen aan de energietransitie, onder andere aan uitstootvrije steden in 2025. Veertien steden ondertekenden het convenant voor een uitstootvrije stad al. Daarmee worden zogenaamde groene zones, oftewel elektrisch rijden, gewaarborgd. Tot nu toe hebben zo’n dertig steden het voornemen om hieraan mee te werken. Blueplates wil uitstootvrije steden door middel van de diverse oplossingen voor iedere taxichauffeur mogelijk te maken.

“Blueplates staat voor de blauwe kentekenplaten die taxichauffeurs in Nederland hebben. Ook staat blauw voor het gebruik van schone energie, slimme oplossingen en voor sociale impact. Met Blueplates gaan we niet alleen gefaseerd naar brandstofvrije auto’s – concreet betekent dit dat we op dit moment slechts nog 15% van onze wagens moeten omzetten, maar werken we aan een wezenlijke cultuurverandering onder de chauffeurs. Auto’s worden een middel in plaats van een emotioneel bezit,” zegt Oliver Yeboah, CEO Blueplates.

Binnen de community van taxichauffeurs ondersteunt Blueplates de continuïteit van de bestuurders, terwijl de duurzaamheidsdoelstellingen zoals een vermindering van CO2-uitstoot centraal blijven staan. Door auto’s te delen, zijn er 50% minder taxi’s op de weg. De gemiddelde productie van een auto kost 30 ton aan CO2. Dit betekent een besparing van 30.000 ton CO2 in twee jaar.

Blueplates is een online platform dat taxichauffeurs zonder eigen wagen koppelt aan auto’s die gedeeld worden. Het bedrijf werd door Oliver Yeboah in augustus 2020 opgericht en heeft een hoofdkantoor in Zeewolde. Met de diverse ultieme driver-first oplossingen worden de financiële kansen van taxichauffeurs vergroot en wordt de maatschappelijke positie gewaarborgd door middel van efficiënte en duurzame huuroplossingen.