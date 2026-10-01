Blue Health Intelligence haalt €3,4 miljoen groeikapitaal op voor verdere productontwikkeling en internationale expansie. Het Amsterdamse healthtechbedrijf combineert medische diagnostiek, honderden datapunten en een digitaal platform in één gestandaardiseerde gezondheidscheck. Daarmee raakt de groeistrategie van Blue aan een ontwikkeling die ook voor de Nederlandse medtech- en hightechindustrie relevant is: hoe maak je complexe diagnostiek schaalbaar, betaalbaar en reproduceerbaar?

De investeringsronde wordt geleid door Knop Investments. Ook ondernemers en investeerders Jeroen Tas en Anna Nooshin nemen deel. Samen met een eerdere financieringsronde van ruim €1,1 miljoen heeft Blue inmiddels circa €4,5 miljoen aan kapitaal aangetrokken.

Blue Health Intelligence werd in 2025 opgericht door onder anderen voormalig Swapfiets- en Tibber-CCO Onno Huyghe en arts en zorgonderneemster Leanne Verdonck. Vanuit een eerste locatie in Amsterdam wil het bedrijf een Europees platform voor preventieve gezondheidschecks ontwikkelen.

Technologie moet complexe diagnostiek schaalbaar maken

Interessant vanuit industrieel perspectief is vooral de manier waarop Blue medische diagnostiek probeert te standaardiseren. Tijdens een gezondheidscheck van ongeveer een uur worden onder meer hart- en vaatgezondheid, metabolisme en lever- en nierfunctie onderzocht. Daarbij worden volgens het bedrijf honderden datapunten verzameld.

Die verschillende meetresultaten worden samengebracht in het digitale platform van Blue, besproken met een arts en vervolgens beschikbaar gemaakt in een app.

Daarmee ligt de uitdaging niet alleen in medische kennis. Om het concept op meerdere locaties en uiteindelijk in verschillende landen uit te rollen, moeten apparatuur, metingen, dataverwerking, software en werkprocessen als één reproduceerbaar systeem functioneren.

Precies daar raakt het bedrijfsmodel aan de wereld van medtech en hightech: niet één nieuwe medische machine staat centraal, maar de integratie van bestaande diagnostiek, data en software tot een gestandaardiseerd proces.

Van één locatie naar reproduceerbare formule

Sinds de start hebben volgens Blue ruim 2.000 mensen een gezondheidscheck ingepland in Amsterdam. Volgens investeerder Knop Investments is de locatie tot en met november volgeboekt.

De volgende stap is daarmee niet alleen meer klanten bedienen, maar het concept schaalbaar maken.

Blue richt zich voor de eerste buitenlandse vestiging op Parijs en Milaan en verwacht in de eerste helft van 2027 in een van beide steden te starten. Om dat mogelijk te maken, moet een gezondheidscheck in Amsterdam uiteindelijk op dezelfde manier kunnen worden uitgevoerd en verwerkt als in Parijs of Milaan.

Dat stelt eisen aan standaardisatie, software, data-infrastructuur en kwaliteitsborging. Tegelijkertijd moet voldoende ruimte blijven om nieuwe diagnostische mogelijkheden aan het platform toe te voegen.

Het nieuwe groeikapitaal wordt daarom niet alleen gebruikt voor internationale expansie, maar ook voor verdere productontwikkeling.

Van apparaat naar geïntegreerde oplossing

Die ontwikkeling past in een bredere verandering binnen medtech. De waarde van medische technologie wordt steeds minder uitsluitend bepaald door de prestaties van één apparaat of sensor. De combinatie van hardware, software, data en dienstverlening wordt belangrijker.

Voor Nederlandse ontwikkelaars en producenten van medische technologie biedt dat nieuwe mogelijkheden. Sensoren, visiontechnologie, lab-on-a-chip, fotonica, point-of-care diagnostiek en andere meettechnologie krijgen meer waarde wanneer de resultaten automatisch kunnen worden geïntegreerd in een digitaal platform.

Voor bedrijven uit de hightechketen betekent dit bovendien dat toekomstige klanten niet noodzakelijk uitsluitend traditionele fabrikanten van medische apparatuur zijn. Ook nieuwe healthtechbedrijven kunnen optreden als systeemintegrator en technologie van verschillende leveranciers samenbrengen in één schaalbare dienst.

Groei vraagt om industrialisatie

Voor Blue wordt de komende fase daarmee wezenlijk anders dan de eerste. Een succesvolle pilotlocatie bewijst dat er vraag naar het concept bestaat. Internationale expansie vraagt vervolgens om industrialisatie van de dienstverlening.

Hoe organiseer je dezelfde meetkwaliteit op iedere locatie? Hoe automatiseer je de verwerking van steeds grotere hoeveelheden data? Welke onderdelen van het proces kunnen verder worden geautomatiseerd? En hoe voeg je nieuwe meet- en analysetechnologie toe zonder de complexiteit van het systeem voortdurend te vergroten?

Het zijn vraagstukken die bekend zijn uit de machinebouw: een werkende oplossing ontwikkelen is één stap, deze vervolgens reproduceerbaar en kostenefficiënt opschalen is een andere discipline.

Blue wil uiteindelijk dat een periodieke gezondheidscheck even gebruikelijk wordt als een tandartscontrole. Om die ambitie waar te maken, zal het bedrijf dus niet alleen commercieel moeten groeien. Het moet van zijn gezondheidscheck een schaalbaar technologisch systeem maken.