Wat is de relatie tussen bliksem en gewasbescherming? Die lijkt op het eerste gezicht ver te zoeken, maar VitalFluid creëerde met elektrische ontladingen en het plasma dat daarbij ontstaat, een milieuvriendelijk en voordelig alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen. Tuinders in Engeland gebruiken deze aanpak al om hun aardbeien en tomaten schimmelvrij te houden. In Europa moet de regelgeving voor gewasbescherming nog worden aangepast. VitalFluid ziet bovendien meer toepassingen voor plasmageneratoren.

Plasmageactiveerd water desinfecteert, maar spaart planten én nuttige insecten

Het concept is magisch, maar eigenlijk heel eenvoudig. Een sterke elektrische ontlading in lucht creëert een geïoniseerd gas met vrije zuurstof- en stikstofradicalen, ook wel plasma genoemd. Wanneer die radicalen in water worden gevangen, ontstaat een aantal reactieve zuurstof- en stikstofproducten, waaronder waterstofperoxide, nitriet, opgeloste ozon en hydroxylradicalen. De celwand van met name schimmels kan niet tegen deze agressieve moleculen, waardoor de schimmel afsterft. De reactieve stoffen in het plasmageactiveerde water verdwijnen binnen redelijk korte tijd door interactie met lucht. Wat overblijft is water en zuurstof, en een heel kleine hoeveelheid nitraat, dat als meststof door de plant kan worden opgenomen. Er blijven dus geen schadelijke reststoffen achter, zoals bij chemische gewasbescherming.

Polo van Ooij startte het onderzoek naar dit fenomeen als onderdeel van zijn studie elektrotechniek. Op de TU Eindhoven lag de onderzoeksvraag of het mogelijk was om water te desinfecteren met een plasmabehandeling. ‘Nadat ik die vraag positief kon beantwoorden, kwam de vervolgvraag of dit effect het gevolg is van elektronen die door het water gaan of dat er een chemisch effect optreedt.’ Het bleek het laatste te zijn: wanneer Van Ooij eerst het water behandelde met bliksemschichtjes en er daarna micro-organismen aan toevoegde, gingen die ook dood. Het plasma zorgde dus voor een chemische verandering in het water.

Geen schade voor planten en nuttige insecten

Het plasmageactiveerde water is vooral effectief bij de bestrijding van schimmels en sporen op de buitenkant van de plant. De plant zelf, maar ook insecten die daarop leven, hebben geen last van het geactiveerde water. Plantencellen hebben een dikke celwand, die ze ongevoelig maakt voor de reactieve stoffen. De cellen van insecten en andere dierlijke organismen zijn afgeschermd door hun huid of schild. Natuurlijke vijanden zoals roofmijten, die telers inzetten tegen andere plagen zoals bladluizen of trips, blijven dus gewoon in leven.

‘Is het desinfecterend effect het gevolg van elektronen die door het water gaan of treedt er een chemisch effect op?’

Bij de start van de experimenten van Van Ooij bleef het schimmelwerende effect van water in opslag zo’n twintig minuten bestaan. Daarna nam het snel af. Na een paar uur was het effect compleet verdwenen. ‘We hebben die effectieve periode daarna wel kunnen verlengen tot enkele weken door toepassing van verschillende technieken en opslagcondities’, zegt Van Ooij. Hij raakte enthousiast door het idee om deze zeer milieuvriendelijke gewasbescherming naar de markt te brengen. Samen met chemicus Paul Leenders zette hij op de campus van de TU Eindhoven het bedrijf VitalFluid op. Leenders was als zelfstandig ondernemer in een project met TNO Space en ESA al bekend met het desinfecteren van lucht met elektrische ontladingen. Via contacten bij de TU Eindhoven ontmoetten beiden elkaar in 2014. Ze konden met een Horizon 2020-subsidie en een team van ongeveer dertig medewerkers in een aantal jaar het concept uitwerken tot een marktrijp product.

Plasma

Zoeken naar de optimale desinfectie

Voor het zover was moesten nog wel verschillende uitdagingen worden opgelost. Een teler heeft om een hectare effectief te behandelen namelijk circa duizend liter geactiveerd water nodig. ‘Het is geen realistische optie om voor iedere hectare elke week duizend liter te vervoeren’, stelt Van Ooij. ‘Dus moet de teler het plasmageactiveerde water lokaal produceren. Daar hebben wij een machine voor ontwikkeld.’

Het plasmageactiveerde water is bovendien alleen effectief wanneer het direct goed in contact komt met de schimmelsporen. Daarom is de spuittechniek erg belangrijk. ‘Het is niet zo dat een druppel die naar een volgend blad druipt, daar alsnog werkt, want na een kwartier in de buitenlucht is het effect gewoon weg.’

De methode moet ook passen in de werkprocessen van de teler. Zo is er bijvoorbeeld voor gewassen op het land een methode ontwikkeld die ervoor zorgt dat de tank aan de trekker snel kan worden geladen. Daarvoor moest wel eerst een buffermethode worden uitgewerkt, waarbij de plasmamachine continu geactiveerd water produceert, dat in een speciale opslag voor langere tijd kan worden bewaard.

Verder is door Van Ooij en het team veel aan optimalisatie van de plasma-activatie gedaan. ‘Er zijn veel verschillende vormen van plasma. Het gaat voornamelijk om temperatuurvariaties in het plasma en de elektronendichtheid. Door daarmee te spelen, kun je sturen welke moleculen je wel en niet gaat breken. We hebben veel onderzoek gedaan naar de juiste compositie voor een optimaal desinfecterend effect.’

Businesscase is gunstig

De methode is niet alleen milieuvriendelijk, maar kan ook qua kosten concurreren met conventionele en biologische bespuitingen. Het energieverbruik van de machine is gering. ‘Voor het maken van de bliksem is wel een hoge spanning nodig van 50.000 tot 100.000 volt, maar dat betekent niet dat er ook veel energie nodig is. Het voltage is hoog, maar het ampèrage niet.’

VitalFluid biedt de plasmagenerator via een leasecontract aan, zoals gebruikelijk met machines in de huidige markt. De telers hoeven daardoor niet zelf te investeren, waardoor de exploitatiekosten er op maandbasis hetzelfde uitzien als bij het werken met chemische gewasbescherming.

De plasma-activatie heeft meer toepassingen dan alleen gewasbescherming. Zo is waterzuivering met de inzet van plasmabehandeling een heel reële optie. Er zijn al experimenten gedaan waarbij plasma efficiënt medicijnresten van bijvoorbeeld de pijnstiller Diclofenac afbreekt. Ook is het ‘knippen’ van PFAS-ketens met de radicalen mogelijk. Daarbij is het de uitdaging om echt alle ketens volledig af te breken, anders blijven er kleinere PFAS-ketens over. ‘Ik stel me voor dat hiervoor verschillende specialismen samenkomen en je met filteringtechniek en membraantechnologie de concentratie omhoog brengt en mogelijk in verschillende stadia PFAS gaat afbreken.’

Plasma’s hebben een breed toepassingsgebied

Een andere toepassing is het elektrificeren van de chemie. Van Ooij zegt dat VitalFluid inmiddels al zestien plasmageneratoren heeft geleverd aan fabrieken in de VS. Die gebruiken plasma voor de productie van kunstmest door er stikstof mee te fixeren. ‘Plasma’s hebben in die zin een heel breed toepassingsgebied en daar kijken we ook naar. Op dit moment is de chemische industrie nog grotendeels gebaseerd op petrochemie. Ik ben ervan overtuigd dat de chemie gaat elektrificeren en plasma’s gaan daarin een sleutelrol spelen. Dus is de kennis en ervaring met plasmareactoren van enorm belang om dat proces op gang te krijgen.’

VitalFluid concentreert zich op dit moment vooral op de levering van machines voor de gewasbescherming aan het Verenigd Koninkrijk. Dat is voor Van Ooij een markt die gemakkelijk bereisbaar is en toegankelijker dan andere EU-buurlanden vanwege het verschil in regelgeving. In het VK zien de toezichthouders de aanpak van VitalFluid als een fysisch proces met lucht, water en elektrische stroom als input. Daarentegen vallen in de EU alle vormen van gewasbescherming, dus ook die alleen een biologisch effect hebben, onder de strenge gewasbeschermingswetgeving. Dat betekent hoge eisen en langdurige trajecten met verschillende instanties. ‘Dan heb je het potentieel over een achtjarig goedkeuringstraject dat ook een significant aantal miljoenen kost.’ Hij wijst op de Europese ambitie en nieuwe regelgeving die innovatie in Europa gemakkelijker moet maken. De hoge veiligheidsstandaard in Europa op het gebied van gewasbescherming is echter een structurele barrière voor markttoelating, vergelijkbaar met de situatie voor de farmaceutische industrie.

Machines industrieel geproduceerd

Vanuit het VK groeit inmiddels de belangstelling, zelfs zoveel dat de vraag inmiddels tweeënhalf keer hoger is dan de prognose. ‘Dat is een goede zaak, maar zorgt wel voor veel drukte’, lacht Van Ooij. Vanwege de uiteenlopende toepassingen van de plasmageneratoren heeft VitalFluid de machines modulair ontworpen. De gestandaardiseerde onderdelen worden inmiddels door VDL op een geïndustrialiseerde manier geproduceerd. Daardoor kan de productie snel worden opgeschaald wanneer de vraag toeneemt.

‘Voor het maken van de bliksem is wel een hoge spanning nodig, maar dat betekent niet dat er ook veel energie nodig is’

VitalFluid maakt gebruik van het Make Next Platform, de virtuele accelerator die hightech scale-ups ondersteunt bij hun opschaling. Het platform is in 2016 opgericht door ASML, Huisman, Vanderlande en Stichting TechnologyRating. Thales Nederland sloot in 2019 aan. Van Ooij is gekoppeld aan coaches van ASML. Hij denkt vooral veel te kunnen leren over het organiseren van dienstverlening op machines die aan de andere kant van de wereld staan. ‘Ze zijn allemaal connected en daardoor kunnen we veel zien vanaf hier. Maar hoe gaan we ons servicemodel schaalbaar maken? We willen daarmee niet tegen een plafond aanlopen, terwijl de marktvraag sterk groeit.’

Wat is plasma?



Plasma is een vierde aggregatietoestand van een stof, naast de bekende toestanden vast, vloeibaar en gas. In een plasma zijn de atomen en moleculen deels hun elektronen kwijt in een massa van ionen en vrije elektronen. Plasma ontstaat wanneer aan een gas zoveel energie wordt toegediend dat de elektronen van de atomen worden losgeslagen. Dat kan met hoge spanning en extreme temperatuur, bijvoorbeeld tijdens onweer. In een bliksemflits stijgt de temperatuur lokaal tot wel 30.000 graden Celsius. De geladen deeltjes geleiden heel goed stroom, waarbij de botsing van ionen en elektronen zorgt voor lichtuitstraling.