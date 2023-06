In 2011 was het nog een bedrijf met een omzet van 19 miljard dollar en meer dan 70 miljoen gebruikers. Tegenwoordig zet de onderneming iets meer dan 700 miljoen dollar om en is het aantal gebruikers van de Blackberry gedaald tot nul. Want deze markante mobiele telefoon met de vele fysieke knopjes is al enige tijd niet meer op de markt. De opkomst van de smartphones van Apple en Samsung drukte de onderneming vanaf 2012 zwaar in de verliezen. Dit noopte het management van de Canadese onderneming om de hardwaretak af te snijden en zich helemaal te gaan richten op operating systems-software. In de communicatie daarover wordt het accent gelegd op de ‘end-to-end-beveiliging’ dat ook in de tijd van de handhelds al de USP van Blackberry was. Aldus Hans-Peter Bauer, senior vice president EMEA, in een kort interview, geëntameerd in het kader van een campagne die de B2B-markt van de maakindustrie verder moet openen.

Om de kennispositie op dat cybersecurity-terrein te versterken, nam Blackberry eind 2018 Cylance over. Deze spin-out van Intel heeft vooral kennis van AI ingebracht. Die benut Blackberry tegenwoordig ook om in de smart industry de OT-communicatie tussen machines en apparaten onderling te beveiligen. ‘In de machine-to-machine, IoT-communicatie is het cruciaal dat de datastromen ongehinderd en op de milliseconde getimed kunnen plaatsvinden’, legt Bauer uit. ‘Ons systeem interrumpeert dat verkeer dan ook op geen enkele wijze. Wel scant het razendsnel data van buiten, analyseert die op gedrag en concludeert op basis daarvan of die data toegelaten kunnen worden of niet.’ Met het bieden van deze OT-service is Blackberry in maart vorig jaar de markt op gegaan.

Al langer is het bedrijf met succes actief in de automotive. ‘Wereldwijd rijden er 215 miljoen moderne, softwaregebaseerde auto’s rond met ons realtime operating system QNX aan boord. Die markt is goed voor een derde van onze omzet’, aldus Bauer. Voorts is ook de handheld-markt nog steeds van belang, maar dan uitsluitend voor het leveren van end-to-end beveiligde besturingssoftware, speciaal voor zakelijk gebruik. ‘Kijk’, zegt Bauer, nadat hij zijn iPhone uit zijn tas heeft gevist. ‘Door op deze app te drukken, wordt mijn iPhone in feite een hardware-Blackberry. Met dezelfde opmaak en features en dezelfde hoogwaardige beveiliging waar wij ons altijd mee hebben onderscheiden op de mobiele-telefoonmarkt. Als je je mobiel in de zakelijke Blackberry-omgeving gebruikt, zijn alle data encrypted, altijd: als die op je telefoon, laptop of server staan en ook als die onderweg zijn naar een ander device. Je kunt het vergelijken met de beveiliging van WhatsApp, alleen dan voor al je apps. En met één druk op de knop’, laat hij zien, ‘kun je weer terug naar het besturingssysteem van je telefoon, Android of iOS, als je je toestel privé wilt gebruiken Die twee omgevingen zijn strikt gescheiden. Het kopiëren van data van de ene naar de andere omgeving is onmogelijk.’