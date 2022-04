De nieuwe groep zal gemanaged worden door Mannes Westhuis. De recente eigenaren van Ankro blijven aan om de integratie van beide organisaties in goede banen te leiden alsook de ambitieuze toekomstplannen te ondersteunen. Beide labels van BKB Precision (Van den Berg Kunststofbewerking BV te Son) en Ankro kunststofverspaning zullen behouden blijven.

BKB Precision, opgericht in 1982, is specialist in het draaien en frezen van kunststof onderdelen en richt zich vooral op de semicon-, medische-, voedsel-, chemische- en analytische industrie, in Nederland en de rest van de wereld. BKB Precision geniet een uitstekende reputatie als het gaat om het vervaardigen van complexe, accurate onderdelen van hoogwaardig kunststof zoals bijvoorbeeld manifolds.

Ankro, opgericht in 1998, is een vertrouwde verspaningspartner voor kunststof onderdelen. Vanuit Werkendam produceren zij voor hun, veelal Nederlandse, klanten in de voedings-, farmaceutische-, petrochemische-, medische-, analytische- en grafische industrie. Waar bij BKB Precision tot voor kort het accent lag op freesbewerkingen, heeft Ankro zich vanuit het verleden vooral toegelegd op draaibewerkingen.

Johan van Anrooy en zijn vrouw Sonja, oprichters van Ankro; “De overname door BKB Precision is het resultaat van een perfecte match in bedrijfscultuur, ambitie en vakmanschap. Het geeft ons de mogelijkheid door te groeien en continuïteit te bieden aan onze mensen en klanten. Ik geloof er echt in dat we elkaar zullen versterken in deze snel ontwikkelende markt.”

Mannes Westhuis, CEO en mede-eigenaar van de groep deelt dit enthousiasme; “Doordat Ankro deel wordt van onze groep vergroten we ons potentieel om tegemoet te komen aan groeiende behoefte van de high-tech markt voor wat betreft capaciteit en maakmogelijkheden in kunststoffen. Vanaf onze kennismaking met Ankro herkenden we elkaar in ambitie en drive om te ontwikkelen maar ook om een betrouwbare partner te blijven voor onze klanten en medewerkers in deze tijd van constante verandering. Tevreden klanten zijn een belangrijke voorwaarde die wij ons zelf opleggen.

Reinaert Molenaar, partner bij 365 Capital voegt toe; “De eindmarkten die BKB Precision en Ankro bedienen zijn zich continue aan het ontwikkelen. Dit resulteert in groeiende eisen en veranderende rollen voor componenten- en assemblage leveranciers in deze eindmarkten. We kijken ernaar uit om BKB Precision en Ankro te ondersteunen zodat zij deze uitdagingen kunnen managen en kunnen blijven groeien, zowel organisch als door strategische acquisities.’