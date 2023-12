BKB Groep, een gerenommeerde naam in de kunststofbewerkingsindustrie, heeft vandaag de overname van BLW Kunststoffen afgerond. Deze belangrijke ontwikkeling versterkt niet alleen de positie van de BKB Groep in de hoogwaardige kunststofbewerking sector, maar benadrukt ook de voortdurende groei en expansieplannen van de groep, in samenwerking met 365 Capital.

BKB Precision, een onderdeel van de BKB Groep, is sinds 1982 een specialist in het draaien en frezen van kunststof onderdelen met een sterke focus op de semicon-, medische-, voedsel-, chemische- en analytische industrie in Nederland, en de rest van de wereld. BKB Groep heeft een vooraanstaande reputatie met betrekking tot het vervaardigen van complexe, nauwkeurige kunststof onderdelen, zoals manifolds.

In april 2022 zette BKB Precision een belangrijke stap richting toekomstige groei en marktpositie door de overname van ANKRO Kunststof Verspaning te Werkendam, een vertrouwde partner in de productie van kunststof onderdelen voor onder andere de voedings-, farmaceutische-, petrochemische-, medische-, analytische- en grafische industrie. Deze overname werd gezien als een perfecte match in bedrijfscultuur, ambitie en vakmanschap en bood mogelijkheden voor groei en continuïteit.

De overname van BLW Kunststoffen, een bedrijf met een gevestigde naam in kunststofbewerking, brengt extra expertise en capaciteit binnen de BKB Groep. Dit stelt de groep in staat om nog beter tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van de hightech-markt op het gebied van capaciteit en mogelijkheden voor producten in kunststoffen.

BLW Kunststoffen brengt een rijke ervaring en expertise in de kunststofindustrie met zich mee, waaronder gespecialiseerde diensten in kunststof draaien, frezen, verspanen, assemblage en reinigen. Deze vaardigheden vullen de bestaande capaciteiten van de BKB Groep perfect aan, waardoor een uitgebreider en gevarieerder aanbod van hoogwaardige kunststofproducten mogelijk wordt.

Met de toevoeging van BLW Kunststoffen aan haar portfolio, bevestigt BKB Groep haar status als een leider in de kunststofbewerking industrie, en blijft het bedrijf zich inzetten voor innovatie, kwaliteit en klanttevredenheid.

In lijn met deze ontwikkeling bevestigt de BKB Groep haar intentie om verder te groeien, met 365 Capital als haar investeringspartner. Samen blijven zij uitkijken naar nieuwe acquisitiemogelijkheden die de groep kunnen versterken en de marktpositie verder kunnen uitbouwen.

Frank van Hoof, Directeur BLW Kunststoffen, uit zijn optimisme over de toekomst: “Deze overname door de BKB Groep is een fantastische ontwikkeling voor BLW Kunststoffen. Het stelt ons in staat om deel uit te maken van een grotere, meer veelzijdige organisatie, terwijl we onze kernwaarden en kwaliteitsnormen behouden. Ik kijk ernaar uit om een actieve rol te blijven spelen in de organisatie en bij te dragen aan de gezamenlijke groei en succes.”

Mannes Westhuis, CEO van BKB Groep, benadrukt het strategische belang van deze acquisitie: “Door BLW Kunststoffen te integreren binnen onze groep, verhogen we niet alleen onze capaciteiten, maar versterken we ook onze marktpositie. Deze overname stelt ons in staat om onze klanten een nog uitgebreider assortiment aan op maat gemaakte kunststofoplossingen te bieden. Frank van Hoof blijft een belangrijke rol spelen binnen onze organisatie, wat bijdraagt aan een naadloze integratie en voortzetting van de uitstekende dienstverlening waar BLW om bekend staat”