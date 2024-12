Bitsensing, een toonaangevende leverancier van geavanceerde radaroplossingen, heeft een Memorandum of Understanding (MOU) gesloten met NXP® Semiconductors, de vertrouwde partner voor innovatieve oplossingen in de automotive, industriële & IoT-, mobiele en communicatie-infrastructuurmarkten.

De samenwerking heeft tot doel hoogwaardige, schaalbare radarsystemen aan te bieden in de auto-industrie, slimme steden, robotica, gezondheidszorg en daarbuiten door de geavanceerde, geavanceerde radarchipsets van NXP te combineren met de innovatie van Bitsensing op het gebied van radartechnologie en -software. Bitsensing zal zijn diepgaande expertise van NXP’s radarchipsets inzetten om radaroplossingen van de volgende generatie te ontwikkelen, klanten te ondersteunen bij de pre-ontwikkeling en de totale ontwikkelingstijd te versnellen. Belangrijke klanten zijn al begonnen met de evaluatie met vooraf ontwikkelde monsters op basis van NXP’s SAF85xx automotive radar one-chip familie.

Met name de MOU met NXP markeert een belangrijke mijlpaal in de reis van bitsensing naar het leveren van revolutionaire radaroplossingen voor de auto-industrie, die uiteindelijk bijdragen aan veiligere en slimmere voertuigen wereldwijd. Bitsensing zal ook samenwerken met NXP aan de ontwikkeling van radaroplossingen die op maat zijn gemaakt voor slimme verkeersmonitoring in steden, zorgradar voor slaapmonitoring, robottoepassingen en meer.

“Deze samenwerking met NXP stelt ons in staat om een echt schaalbare radaroplossing te bieden, die een game-changer zal zijn in alle industrieën die we gezamenlijk bedienen”, zegt Jae-Eun Lee, CEO van bitsensing. “Door onze radartechnologie te combineren met NXP’s toonaangevende radarchipsets, verleggen we de grenzen van connectiviteit en het volledige potentieel van onze radarsystemen om de toekomst van autonomie en daarbuiten te realiseren. We moedigen iedereen die geïnteresseerd is aan om contact op te nemen voor het oplossingsvoorbeeld dat het beste bij uw specifieke doelen past.”

“NXP is verheugd om samen te werken met bitsensing om radarsystemen te brengen die geschikt zijn voor automotive en industriële toepassingen”, zegt Karthik Ramesh, Marketing Director bij NXP. “NXP’s marktleidende radarchipsets, gecombineerd met de competentie van Bitsensing op het gebied van radarsystemen, zullen een snellere ontwikkeling van schaalbare radaroplossingen mogelijk maken en de implementatie van radarsystemen door OEM’s versnellen”.

De oplossingen die zijn ontwikkeld met behulp van NXP-chipsets voor 4D Imaging Radar, Front Radar en Corner Radar zijn sampling. De oplossingen zijn gericht op Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) en autonome voertuigen (AV), Traffic Insight Monitoring Sensor (TIMOS) voor slimme stadsverkeersmonitoringradar voor de verbonden stedelijke omgeving en de Wellness Radar voor slaapmonitoringtoepassingen.