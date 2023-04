Complement Therapeutics GmbH (CTx), een biotechnologisch bedrijf in de preklinische fase dat nieuwe therapieën ontwikkelt voor complementgemedieerde ziekten, heeft vandaag de voltooiing aangekondigd van een Serie A-financiering van € 72 miljoen. De ronde werd geleid door Gimv, een in België gevestigd private equity- en durfkapitaalfonds, mede geleid door Forbion als bestaande investeerder en verder vergezeld door BioGeneration Ventures (BGV), Panakès Partners, Cambridge Innovation Capital (CIC), Hadean Ventures en Seroba Life Sciences.

Ronde onder leiding van Gimv, een Belgische private equity en venture capital firma

Ronde komt slechts 1 jaar na het ophalen van € 5 miljoen startkapitaal in februari 2022

Bedrijf streeft ernaar de behandeling van complementgemedieerde aandoeningen te transformeren

Met deze nieuwe financieringsronde zal CTx de ontwikkeling voortzetten en een Fase Ib klinische proof of concept van zijn hoofdproduct CTx001 voltooien. CTx001 is een zeer innovatieve AAV-gentherapie voor de behandeling van Geograpische Atrofie (GA) secundair aan droge leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (dry-AMD). Daarnaast zal de opbrengst van deze financiering worden ingezet om de laboratoriumactiviteiten in Stevenage (VK) te laten groeien, de pijplijnactiva van CTx voor niet-oculaire indicaties te evalueren en het nieuwe Complement Precision Medicine (CPM) -platform verder te ontwikkelen.

CTx werd in 2021 afgesplitst van de Universiteit van Manchester met initiële financiering van BGV en ontving vervolgens € 5 miljoen startfinanciering in februari 2022 van Forbion en BGV. Met die financiering heeft CTx CTx001 bevorderd door middel van preklinische proof-of-concept, een innovatiepaspoort verkregen van het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) en een niet-interventionele natuurhistorische studie in het VK geïnitieerd (i-GAIN). De resultaten van de i-GAIN-studie zullen de klinische ontwikkelingsplanning voor CTx001 ondersteunen.

“Met een potentieel zeer gedifferentieerde lead asset in combinatie met een precisiegeneeskundebenadering, zijn we enthousiast over de mogelijkheid om CTx001 verder te ontwikkelen voor de behandeling van GA tot aan de kliniek”, aldus Dr. Rafiq Hasan, CEO en Managing Director bij Complement Therapeutics GmbH.” De ondersteuning van dit brede syndicaat stelt ons in staat om aanvullende gegevens te genereren die het unieke en gedifferentieerde werkingsmechanisme van CTx001 aantonen, met het potentieel om het behandelingslandschap in geografische atrofie te transformeren.”

De recente FDA-goedkeuring van de eerste intravitreale behandeling voor GA is een belangrijke mijlpaal voor GA-patiënten en de netvliesgemeenschap, en valideert verder de cruciale rol die het complementsysteem speelt in de ontwikkeling en progressie van GA, terwijl het belang van het richten op complement als een therapeutische strategie wordt benadrukt. CTx001-gentherapie met zijn nieuwe werkingsmechanisme heeft het potentieel om superieure werkzaamheid te bieden in vergelijking met concurrerende geneesmiddelen en om de last van de behandeling bij patiënten te verminderen door middel van een “one and done” -benadering en daardoor het behandelingslandschap in GA te transformeren.

Michaël Vlemmix, Principal Life Sciences bij Gimv en Board Director bij CTx licht toe: “Eén van de pijlers van onze Life Sciences-strategie is investeren in bedrijven waar baanbrekende wetenschap kan leiden tot een mogelijke paradigmaverschuiving in de behandeling en het leven van patiënten. Complement Therapeutics is een belangrijk voorbeeld van een dergelijke investering waarbij we trots zijn dat we een sterk syndicaat hebben kunnen bouwen, ondersteund door sterke huidige investeerders.”

“We zijn blij met de snelle vooruitgang die Complement Therapeutics de afgelopen 12 maanden heeft geboekt. Patiënten die getroffen zijn door complement-gemedieerde ziekten hebben vaak te maken met slopende symptomen gedurende hun hele leven en dit kan leiden tot een aanzienlijke last voor hen en hun families. We kijken ernaar uit om het bedrijf te ondersteunen bij het stimuleren van een pijplijn van nieuwe activa die deze onvervulde behoeften in complement-gemedieerde ziekten aanpakken”, aldus Dr. Dmitrij Hristodorov, Partner, Forbion.

Rishabh Chawla, Associate van Gimv’s Life Sciences-team en Observer bij CTx voegt toe: “Met het vermogen om de oorzaak van complement-gerelateerde ziekten aan te pakken, samen met een zeer ervaren en toegewijd managementteam, zijn we ervan overtuigd dat Complement Therapeutics een waar verschil zal maken voor patiënten die tot op heden nog beperkte behandelingsmogelijkheden hebben.”

Naast de financiering zullen Michaël Vlemmix (Gimv), Rob Woodman (Panakès), Anne Horgan (CIC) en Roger Franklin (Hadean Ventures) als nieuwe leden toetreden tot de raad van bestuur.

Complement Therapeutics GmbH (CTx) is een Duits biotechnologisch bedrijf in een vroeg stadium dat zich richt op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor complementgemedieerde ziekten. Het bedrijf is een spin-out van de Universiteit van Manchester en is gebaseerd op het baanbrekende onderzoek van zijn oprichters naar nieuwe doelen binnen de complementcascade.

Ons belangrijkste onderzoeksproduct (CTx001) wordt geëvalueerd als een potentiële gentherapie voor GA, een belangrijke oorzaak van blindheid. Aanvullende programma’s zullen potentiële therapeutische mogelijkheden evalueren in andere complement-gemedieerde aandoeningen.

Het bedrijf ontwikkelt ook een unieke kwantificeringsmethodologie, het Complement Precision Medicine (CPM) -platform, om de kwantificering van meer dan 30 complementcascade-eiwitten mogelijk te maken, waardoor een nauwkeurigere diagnose en monitoring van ziekten mogelijk wordt.

Het bedrijf heeft dochterondernemingen in het Verenigd Koninkrijk (Complement Therapeutics Ltd) en in de Verenigde Staten (Complement Therapeutics Inc), evenals onderzoekslaboratoria in Stevenage, Verenigd Koninkrijk.