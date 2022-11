Afgelopen week heeft het ROC Flevoland samen met vier praktijkonderwijspartners (Technicom, TOF, Concreet en Litop) een ‘belangrijke stap’ gezet in de ontwikkeling van flexibel en modulair onderwijs voor de techniek- en bouwsector. De betrokken samenwerkingspartners hebben een ambitieuze samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de samenwerking is het startschot gegeven om de komende maanden korte en op maat samengestelde modules te ontwikkelen voor de techniek- en de bouwsector.

Er is een sterke vraag naar praktijkgerichte opleidingen om zo snel mogelijk meer mensen aan de slag te krijgen. Het ROC van Flevoland speelt hierop in met de ontwikkeling van Toekomstgericht Techniekonderwijs voor zowel reguliere studenten als volwassenen die al aan het werk zijn. Wie in de techniek- of bouwsector werkt of in deze sectoren aan de slag wil, kan met het modulaire onderwijs officiële deelcertificaten behalen. Ook bedrijven zijn welkom om zich aan te melden voor een opleiding voor hun medewerkers.

Studenten kunnen zelf hun techniekopleiding samenstellen. Wil je je specialiseren of juist breed opgeleid worden? De student bepaalt! Hij kan kiezen uit verschillende cursussen die aangeboden worden door allerlei technische bedrijven. Zo leert hij goede technische skills en is veel beter voorbereid op de snelle ontwikkelingen in de technische sector.