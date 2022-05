In 2016 begon Toon Janssen met LTJ opnieuw. Voordat hij in Wijchen met zijn start-up begon, besprak hij het businessmodel dat hij in zijn hoofd had met enkele goede zakelijke relaties, onder wie Menko Eisma, directeur van Trumpf Nederland. Eisma is daar intussen 25 jaar in dienst en zo lang kennen hij en Janssen elkaar al: ‘Hij was een van mijn eerste klanten.’

Er was dus meer dan voldoende onderling vertrouwen om open en eerlijk naar elkaar te zijn. Nadat Janssen zijn model uiteen had gezet, zei Eisma hem dan ook onomwonden dat hij er beter aan deed zijn ‘echte passie’ als leidraad aan te houden. De primaire drijfveer voor Eisma om zijn advies te geven was geen strikt persoonlijke, ook al kennen ze elkaar dus al een kwart eeuw. ‘Nee, als een directe concurrent van Toon bij mij zou aankloppen zou ik hem net zo goed mijn beste advies geven. Ik vind het belangrijk voor de BV Nederland dat de hightech industrie hier blijft en niet over de grens verdwijnt. Dat is ook in ons belang. Om als sector voldoende concurrerend te blijven heb je ondernemers als Toon nodig. Mensen met de energie, het lef, de ervaring en de passie om na een faillissement (met CMF, red.) opnieuw te beginnen en succesvol te zijn in een zo kosten-intensieve, veeleisende business als de hightech.’

Janssen nam het advies ter harte, richtte zijn start-up Laser Technology Janssen (LTJ) erop in en is sindsdien gegroeid van drie mensen (inclusief zijn vrouw Ans, ‘ooit de eerste vrouwelijke automonteur van Nederland’ en een oud-medewerker van CMF) naar de huidige elf. Belangrijk voor dat succes is dat er binnen LTJ niet aan ‘dachten’ wordt gedaan, maar aan zeker weten, door te kijken en te meten, duidt Janssen in zijn Nijmeegse tongval. ‘Wij werken veel voor eerstelijns toeleveranciers van de grote hightech oem’ers. Die zetten de eisen van hun klant een-op-een naar ons door. Dan gaat het natuurlijk om kwaliteit leveren en op tijd zijn. Dat je de meest hoogwaardige materialen gebruikt, dat je alles meet en test – conform de protocollen – en goed documenteert. Daarom heb ik al bij de start geïnvesteerd in een goede digitalisering van al onze processen. “We gaan hier niets met Excel oplossen”, hebben we direct met elkaar afgesproken.’ Die opstelling is nodig, weet Janssen door decennia aan ervaring. ‘Experience makes it possible is niet voor niets onze slogan. Want wij maken hier uitsluitend complexe producten.’

Het uitgangspunt is veelal zeer dunne folie vanaf 0,07 tot 1 millimeter met een uitloop tot 2 millimeter in materialen als rvs, aluminium, titanium of fosforbrons. Daar worden onder meer veertjes en machinedelen van gemaakt voor bijvoorbeeld medische toepassingen. Het kan gaan om dubbelgekromde oppervlakken die eerst worden geperst of gezet en daarna gesneden en gelast. Bestemd dus voor de medtech, maar ook voor de luchtvaart, ruimtevaart, semicon en de optica. Producten die moeten voldoen aan hoge reinheidseisen. ‘Het snijden doen we in een geconditioneerde ruimte. Het laserlassen van draai-, frees- en AM-delen, de helium-lektesten, drukvaltesten en het reinigen en verpakken vinden plaats in een ISO 6 klasse-cleanroom. We gebruiken bijzondere tools die we zelf ontwikkelen en produceren. Het is werk waar veel ervaring voor nodig is. Om te zorgen dat er steeds weer op de juiste manier ingemeten, getest en geborgd wordt.’

LTJ legt zich daarbij toe op het, samen met de klant, engineeren en produceren van de proto’s en de series erna tot 2.000 stuks op jaarbasis. Voor dat werk heeft het behalve in mensen en digitalisering ook geïnvesteerd in moderne equipment als metaalbewerkingsmachines van Trumpf. ‘Maar wat ik hier precies heb staan, dat hoeft niet in het artikel. Onze klanten heten we welkom in ons meetlab, van waaruit ze een overzicht hebben op de productievloer. Het gaat erom dat onze klanten precies dat krijgen wat ze nodig hebben.’