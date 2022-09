SMC is terug op de WoTS beurs in Utrecht, van 27 tot en met 30 september. De stand van SMC staat in het teken van duurzaamheid, voedsel- en machineveiligheid. De opzet is dit keer anders: SMC presenteert haar kernthema’s in samenwerking met klanten.

Sleegers Technique is actief in de vleesverwerkende industrie, waar voedselveiligheid de hoogste prioriteit heeft. SMC werkt nauw samen met Sleegers om haar machines nog veiliger en hygiënischer te ontwerpen. In de ‘underleaver’ machine van Sleegers op de beurs worden toonaangevende SMC-componenten toegepast:

EHEDG-koppeling

In de voedselverwerkende industrie moeten componenten worden gebruikt die aan strikte hygiënerichtlijnen voldoen, omdat zij in contact kunnen komen met eindproducten voor consumenten. De KFG2H-E serie van SMC bestaat uit ‘s werelds eerste en tot dusver enige EHEDG-gecertificeerde pneumatische koppelingen (type EL klasse I Aux). Dankzij het hygiënische ontwerp van gepolijst roestvast staal is er geen ophoping van vloeistoffen en vuil, wat ten goede komt aan hygiëne en voedselveiligheid. De koppeling is zeer snel effectief te reinigen.

Clean design IP69K-ventielen

Het clean design ventieleiland van SMC met IP69K-ventielen is speciaal ontworpen voor applicaties in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze ventielen zijn bestand tegen regelmatig reinigen. Het ventiel onderscheidt zich door een hoog debiet, een laag stroomverbruik en IO-Link point-to-point communicatie voor een optimale regeling in productielijnen.

Hygiënische RVS-cilinders

In de machine van Sleegers zijn hygiënische roestvaststalen cilinders toegepast. Deze duurzame cilinders zijn geschikt voor gebruik in natte ruimten in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Een speciale blauwe schraper voldoet aan de Richtlijnen van de FDA en EU 1935/2004 voor voedselveiligheid.