Bewo: zaagrecepten in de cloud om bediening te vergemakkelijken

Bewo Cutting Systems deed de afgelopen tijd uitgebreid onderzoek naar hoe zijn zaagmachines voor metalen buizen en profielen in de praktijk presteren. Gebruikers zijn over het algemeen prima tevreden, maar uit de rondvraag kwam ook een aantal aandachtspunten naar voren waarop het bedrijf uit Waalwijk vond dat het moest acteren.

‘De bediening van het systeem bleek soms een uitdaging’, vertelt Tony Nelemans, managing director van Bewo. ‘Als je efficiënt wilt zagen, zijn er wel vijftig instellingen waarmee je rekening moet houden. Het is natuurlijk mooi dat onze machines die flexibiliteit bieden, maar voor een gemiddelde operator kan dat te ingewikkeld zijn. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt kun je niet verwachten dat klanten hoogopgeleide operators bij de machine zetten.’ Omdat het dus vaak ontbrak aan kennis over het zaagproces, verminderden de prestatie van de zaagmachines na verloop van tijd.

Bewo startte een ontwikkeltraject om dat aan te pakken. Bewo-engineers hebben de zaagmachine voorzien van een extra schil die recepten kan opslaan en ze kan uploaden naar een grote database in de cloud. Op die manier kunnen Bewo-zaagmachines hun recepten uitwisselen. ‘Geanonimiseerd’, benadrukt Nelemans. Als alle zaagmachines hun recepten uploaden, ontstaat er een grote database waarvan alle gebruikers kunnen profiteren. ‘Je kunt daarin op zoek naar een recept voor het product dat jij wilt zagen. Wellicht is er geen 100 procent match, maar je vindt er zeker vergelijkbare producten, dus je zit met die instellingen al goed in de buurt. Bovendien geeft het systeem een goed idee over welke output en performance je kunt verwachten.’

Voorts heeft Bewo wat gedaan met de terugkoppeling van gebruikers dat de zaagmachine ‘geen eiland is in een productielijn’. ‘De data wil je delen met verschillende key users. Voor de operators is dat eenvoudig; die kunnen alles gewoon van het scherm aflezen’, duidt Nelemans. ‘Maar de teamleider, onderhoudsmonteur of directeur staat niet continu naast de machine. Daarom stellen we de informatie via een app beschikbaar. Een directeur kan op zijn telefoon zien wat de OEE van de machine is.’ Op de Wire & Tube-beurs in Düsseldorf vlak voor de zomer toonde Bewo zijn eerste demoversie met de nieuwe features; begin volgend jaar moet de technologie commercieel op de markt zijn.