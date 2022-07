De eerste contacten dateren al van een paar jaar geleden, dus de interesse in Gemini Electronics vanuit het Veldhovens Bestronics was er destijds al. Toen Gemini eind juni 2022 door externe omstandigheden failliet verklaard werd, was de stap door de Bestronics eigenaren, gebroeders Anton en Hans van Limpt, naar de curator snel gezet.

Hightech assemblagebedrijf Gemini was juist bezig met een mooie groeispurt in een gemoderniseerd pand in Beek (L) en een gloednieuw modern machinepark, toen juist door deze groei, in combinatie met een stagnerende componentaanvoer, de liquiditeit vastliep. Gemini heeft ca 25 medewerkers die zoveel mogelijk hun werkzaamheden onder de nieuwe vlag kunnen voortzetten.

Gemini Electronics zal in Beek verder gaan onder de naam Bestronics Gemini BV om de bestaande klanten aldaar te blijven bedienen en door te groeien met nieuwe klanten.

“We volgden dit mooie bedrijf al een tijdje vanwege de groei in een mooi klantenbestand, waarbij de Gemini medewerkers een enorme motivatie en vakbekwaam tonen”, aldus Anton van Limpt, CEO bij Bestronics. “Met beide bedrijven zijn mooie synergiën te bedenken zoals inkoop en verdeling van productiecapaciteit.”

Voor Bestronics is deze acquisitie een mooie aanvulling en past perfect in diens groeistrategie, welke de afgelopen jaren autonoom ook al stevig heeft doorgezet. Met de huidige 3 vestigingen worden alle takken van de hightech elektronica bediend. In de Eindhovense Brainport Industries Campus worden de Proto’s en kleine series vervaardigd, al dan niet ontwikkeld door dochter Spinnov. Bij het hoofdkantoor in Veldhoven staan vier moderne highspeed productielijnen voor de grotere series en in Bladel is bij KempenPlus een 1000m2 assemblageruimte in gebruik, waardoor momenteel totaal ca 100 Bestronics medewerkers werken aan de productie van hightech elektronica.