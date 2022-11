Vanuit de behoefte om hun kinderen zelfstandig naar hun favoriete verhalen te laten luisteren tijdens het knutselen, onderweg of voor het slapen gaan, creëerden vaders Jobke en Niek een nieuw product, speciaal voor kinderen van drie tot negen jaar: Besties! De Besties luisterkaarten bevorderen de verbeeldingskracht, de taalontwikkeling en het inlevingsvermogen van kinderen. De luisterkaarten zorgen ervoor dat kinderen minder tijd op een scherm doorbrengen: twee vliegen in één klap! Vanmiddag vond in Hotel Arena in Amsterdam de feestelijke lancering van de Besties luisterkaarten plaats.

Urenlang luisterplezier

Jobke Egging en Niek Nijenhuis ontwikkelden het idee van interactieve luisterkaarten om kinderen urenlang luisterplezier te laten beleven. Mooie bijkomstigheid is dat ze hierdoor (hopelijk) minder tijd op een scherm doorbrengen en hun fantasie op een speelse manier stimuleren. Het product bestaat uit een fysieke kaart en een applicatie en werkt intuïtief eenvoudig: je downloadt de gratis Besties app, drukt de Bestie uit de luisterkaart, zet deze in elkaar en plaatst – nadat je de app geopend hebt – de Bestie op de achterkant van je telefoon. De luistervriendjes maken gebruik van NFC technologie, waardoor deze automatisch luisterverhalen afspeelt zodra de Bestie op een telefoon (voorzien van de app) geplaatst wordt. Voor de lancering zijn nu 12 kaarten ontwikkeld, waarbij elke kaart ongeveer een uur aan luisterverhalen bevat. Bekende Nederlanders hebben de luisterverhalen van kinderkarakters als Woezel & Pip, Vleertje Muis en Pim & Pom ingesproken. Ook is een nieuw Sinterklaasverhaal bedacht dat werd ingesproken door niemand minder dan Dieuwertje Blok.

Van idee tot luisterkaart

Jeugdvrienden Niek en Jobke droomden er altijd al van samen te ondernemen en kwamen op het idee luisterkaarten te ontwikkelen vanwege een eigen stukje jeugdsentiment. Vroeger waren er cassettebandjes en cd’s waar je naar luisterde als kind in de auto, tegenwoordig is er weinig op het gebied van luisterverhalen. Louter streamingsdiensten. Toen Jobke zijn zoontje op zijn spelcomputer zag spelen klikte het in zijn hoofd. ‘Ik bedacht dat dit eigenlijk ook kan met luisterverhaaltjes. De karakters levensecht uitknippen, een luisterverhaal erbij maken en dit combineren met mobiele technologie”, vertelt Jobke enthousiast. Ondanks dat het product technologie bevat, komt er bij het gebruik van Besties geen minuut schermtijd aan te pas. “De gesprekken met enthousiaste contentpartijen en detailhandelaren die daarna volgden, waren voor ons een bevestiging dat we met Besties inspelen op een concrete vraag van de markt. Namelijk het terugbrengen van luisterverhalen in een fysieke vorm”, vertelt Niek. Het concept is al een hit bij hun eigen kinderen. “Onze kinderen zijn de doelgroep en we hebben Besties daarom eerst veelvuldig uitgetest op onze eigen kinderen”, aldus Jobke en Niek.

Besties luisterkaarten zijn vanaf nu te verkrijgen in de webshop van mijnbesties.nl en in de winkels van Bruna en ReadShop voor €11,99 per kaart.