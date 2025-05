Op 19 mei 2025 werd bekend dat universiteitshoogleraar Bert Meijer van de TU/e is verkozen tot lid van de American Philosophical Society (APS), het oudste en meest prestigieuze wetenschappelijke genootschap in de Verenigde Staten. Als zesde Nederlandse lid voegt Meijer zich bij een select gezelschap waarin onder meer internationale koplopers als Ewine van Dishoeck, Ben Feringa, Willem Levelt, Robbert Dijkgraaf en Naomi Ellemers vertegenwoordigd zijn.

Een eer die de tand des tijds doorstaat

De APS, opgericht in 1743 door Benjamin Franklin, staat wereldwijd bekend om haar inzet voor de vrije uitwisseling van ideeën, wetenschappelijke publicaties en internationale onderzoeksinitiatieven. De ledenvergaderingen, beurzen- en fellowshipprogramma’s en het jaarlijkse museumbezoek door meer dan 100.000 bezoekers benadrukken de brede maatschappelijke impact van dit genootschap. Het lidmaatschap is dan ook een erkenning van uitzonderlijke wetenschappelijke prestaties en draagt bij aan de internationale reputatie van haar leden.

Voor Bert Meijer een welverdiende erkenning

Als vooraanstaand wetenschapper op het gebied van supramoleculaire polymeren en medeoprichter van het Institute for Complex Molecular Systems (ICMS) is Bert Meijer wereldwijd erkend vanwege zijn baanbrekende bijdragen aan de chemie en polymerentechnologie. Zijn onderzoek, dat hij combineert met intensieve begeleiding van jonge onderzoekers, vormt een essentiële schakel in de ontwikkeling van innovatieve materialen en het inspireren van de volgende generatie ingenieurs.

Bert Meijer: “Tot mijn grote verrassing vernam ik dat ik verkozen ben tot internationaal lid van dit eerbiedwaardige instituut, dat ouder is dan zowel de Verenigde Staten als de KNAW. Het is voor mij een grote eer en ik kijk vol verwachting uit naar de inwijding in april 2026.”

Reacties vanuit de TU/e en daarbuiten

Bestuursvoorzitter Koen Janssen en rector Silvia Lenaerts van de TU/e feliciteren Bert Meijer van harte. Zij benadrukken dat zijn benoeming niet alleen een persoonlijke erkenning is, maar ook de internationale profilering van de TU/e versterkt – een instelling die bekend staat om haar innovatieve benadering in techniek, biomedische engineering en chemie.

Collega’s en wetenschappelijke partners over de hele wereld reageerden enthousiast op het nieuws, wat de impact van Meijer’s werk onderstreept. De officiële installatie van de nieuwe leden van de APS vindt plaats tijdens een speciale jaarvergadering in april 2026.

Bert Meijer is verbonden aan het Institute for Complex Molecular Systems (ICMS), de faculteit Biomedical Engineering en de faculteit Chemical Engineering & Chemistry van de TU/e. Met een indrukwekkend oeuvre in onderzoek naar supramoleculaire polymeren en een actieve rol in het opleiden van jonge onderzoekers, vormt hij een sleutelpersoon binnen zowel het nationale als het internationale wetenschappelijke landschap. Bron TU/E